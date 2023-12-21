Kayseri Mutlu Evlilik Akademisi'nden 97 mezun

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından 8’incisi düzenlenen Mutlu Evlilik Akademisi’nde eğitim alan 97 vatandaş sertifikalarını aldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin kültür ve mesleki eğitim konusunda hizmet veren kuruluşu Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) bünyesindeki Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi tarafından sürdürülen Mutlu Evlilik Akademisi’nde eğitimi tamamlama ve sertifika dağıtım mutluluğu yaşandı.

KAYMEK Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi tarafından gerçekleştirilen sertifika törenine, Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Daire Başkanı ve Genel Koordinatör Cenani Ayaydın’ın yanı sıra eğitim konuğu olarak Aile ve Dini Rehberlik Bürosu İl Koordinatörü Betül Kilci ile birlikte Kapadokya Üniversitesi Öğretim Üyesi Zekeriya Temircan katılırken, törende eğitimlere katılan 97 kişi de sertifikalarını Ayaydın ve Temircan’ın elinden aldı.

Mutlu Evlilik Akademisi eğitimi sürecinde, Kapadokya Üniversitesi Öğretim Üyesi Zekeriya Temircan ile Aile ve Dini Rehberlik Bürosu İl Koordinatörü Betül Kilci tarafından gerçekleştirilen eğitimlere ilgi yoğun olurken, ‘Kendini Tanıma Becerileri, Hayat Arkadaşımı Nasıl Seçebilirim, Aile Akraba Müdahalesi ve Mahremiyet Sınırları, Çatışma ve Problem Çözme ile Evlilik ve Kültür’ gibi önemli ve farklı 5 konu başlığında katılımcılara bilgiler aktarıldı.