Kayseri Melikgazi'ye kamp merkezi

Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu'nun 2024-2029 yılları arasında gerçekleştirmeyi planladığı projelerinden en dikkat çeken projeden biri olan Kamp Merkezi, Kayseri’ye hem değer katacak hem de turist çekecek.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'de eşi benzeri olmayan bir kamp merkezi yapacaklarını söyleyen Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Kamp Merkezimizi Erciyes'e yakın bir noktada özellikle iş adamları, gruplar, okulların 365 gün kullanabilecekleri çeşitli eğitim ve etkinliklerin yapılacağı bir yer olacak. Türkiye'de ses getirecek ve turizmi teşvik edecek güzel bir proje olacak diye düşünüyorum. Burası ilk etapta 4 ve 6 kişilik 50 adet bungalov evin yer alacağı bir yer olacak. 365 gün kullanılacak kamp merkezimizi bu yıl tamamlayacağız. Beni en çok heyecanlandıran projelerden biri.

Ana merkez binasında toplantı salonları, eğitim salonları, restoranlar ve kreş yer alacak. Burada Kayseri içinden veya şehir dışından gelerek toplu organizasyon yapmak isteyenler burada kamp yapacak, aileleriyle zaman geçirecek. Veya bir eğitim kurumu bir eğitim kampı olarak kullanacak. Erciyes'e kayak yapmaya gelenler turistler de burada kamp yapabilecek. Bu kamp merkezimizde Türkiye'de ilk defa bir belediye tarafından uygulanacak bir finans yönetimi kullanacağız. Kayseri’ye en çok değer katacak projelerden biri olacak inşallah. Kayseri’mize ve Melikgazi’mize hayırlı olsun.” dedi.