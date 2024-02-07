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Kayseri Melikgazi personeline deprem teşekkürü

YAŞAM 07.02.2024, 08:45
Kayseri Melikgazi personeline deprem teşekkürü

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen 6 Şubat depreminin yıl dönümünde deprem bölgesinde ve Kayseri Deprem Koordinasyon Merkezi'nde çalışan personelle bir araya gelerek emekleri ve çalışmaları için teşekkür etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu’nda düzenlenen programa, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Tayyar Şahin, başkan yardımcıları, müdürler ve deprem bölgesi için çalışan belediye personeli katıldı.

6 Şubat günü depremin ilk anından itibaren hızlıca koordine olduklarını hatırlatan Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Bugün 6 Şubat depreminin yıl dönümünde, hayatını kaybeden vatandaşlarımızı Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla andık. Deprem anından beri Melikgazi olarak canla başla çalıştık. Eylem planları için toplantılar düzenledik. İlk saatler tüm sosyal tesislerimizi vatandaşlarımızın konaklaması ve sıcak bir şeyler içmesi için hizmete açtık. Belediye personelimiz depremin ilk gününden itibaren, afetten etkilenen vatandaşlarımıza destek olmak için deprem bölgesinde ve Sayın Valimiz Gökmen Çiçek’in talimatı ile oluşturduğumuz Kayseri Deprem Koordinasyon Merkezimizde canla başla çalıştılar. Ekiplerimiz deprem şehirlerinde hem konteyner kurulumu hem mobil duş ve WC kurulumu için çalıştılar. Buraların temizliğini ve hijyenini sağladılar. Çöpler alındı, hastalık olmasın diye ilaçlama yaptılar.  Depremzede kardeşlerimize her türlü yardımı elleriyle ulaştırdılar. Melikgazi’de büyük bir aile olduğumuz mesai arkadaşlarımın emeği çok fazla idi. Kayseri Deprem Koordinasyon Merkezimizde Türkiye’ni en düzenli yardım toplama ve dağıtma işini sağladık. Kayseri’den birçok yardımsever deprem bölgelerine yardımlarını ulaştırdılar. Kayseri Ticaret Odası’nı temsilen Ömer Gülsoy Başkanımız, Kayseri Sanayi Odasını temsilen Mehmet Büyüksimitçi Başkanımız, Kayseri Organize Sanayi'yi temsilen Mehmet Yalçın Başkanımız, Mimarsinan Organize'yi temsilen Lütfü Çarşıbaşı Başkanımız, İncesu Organize'yi temsilen İrfan Püsküllü Başkanımıza, Türk Kızılay Kayseri Şube Başkanımız Sayın Cafer Beydilli ve birçok kişinin bu kuruluşta ve yardımlarda emeği çok fazla. Herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Yardımlarımız hala devam ediyor. Geçenlerde 5 tır yardımı daha depremzede kardeşlerimize ulaştırdık. Maraş’ta iki adet konteyner kent yaptık. Elbistan’da, Adıyaman’da çarşılar yaptık. El birliği ile deprem bölgelerinde çalıştık. Bundan sonrasında Kayseri’mizi depreme dayanıklı hale getirmek için çalışacağız. Değerli personelimize göstermiş oldukları çaba için çok teşekkür ediyorum. Depremde kaybettiğimiz kardeşlerimize Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabır diliyorum. Rabbim bir daha böyle felaketler yaşatmasın.” dedi.

“Palancıoğlu Başkan, İnsan Üstü Bir Çaba Sergiledi”

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı ise, “Geçtiğimiz sene bugün tarifi imkânsız acılar yaşadık. Anadolu topraklarında tarihin en büyük acısını yaşadık. İnsanın aciz kaldığı zor bir dönem geçirdik. Deprem bölgelerindeki incelemelerimizde Melikgazi’yi sürecin her safhasında adım adım gördük. Aynı şekilde burada da evlerine girmeye korkan halkın organize edilmesi ve sosyal tesislerin kapısının açılması gibi Melikgazi, süreci çok iyi yönetti. Lojistik merkez ile yardımlar organize bir şekilde dağıldı. Vicdanen ve insanen her türlü yardımı yapan tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Ayrıca insan üstü bir çaba sergileyen Başkanımız Mustafa Palancıoğlu’na deprem bölgesindeki ve Kayseri’deki çalışmaları teşekkür ederim. ” diye konuştu. 

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