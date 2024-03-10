Son Dakika

Kayseri Melikgazi meyve bahçesi olacak

YAŞAM 10.03.2024, 08:15
Kayseri Melikgazi meyve bahçesi olacak

İlçeye 5 yılda tam 3 milyon metrekare yeşil alan kazandıran Melikgazi Belediyesi, 16 kırsal mahallede tarıma ve çiftçilere destek olmak için 21 bin adet meyve fidanı dağıtıyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Tarım İl Müdürlüğü’nün desteği ile 5 kırsal mahallede 16 adet kapama meyve bahçesi yapılacağını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Meclis üyelerimiz ve meclis üyesi adaylarımızın katılımıyla Gesi Meydanı'nda hemşehrilerimize meyve fidanı dağıttık. Biz istiyoruz ki daha yeşil bir Melikgazi daha yeşil bir Kayseri olsun. Tarım bereket demek. Kırsal mahallelerimizde yağmur duası yapmıştık. Bereketli oldu. Maşallah karla karışık bir yağmur var. Gesi bölgesi ceviziyle ve bağlarıyla meşhur bir ilçemiz. Bugün Tarım İl Müdürlüğümüzün desteği ile 5 kırsal mahallemizde 16 adet kapama meyve bahçesi yapılıyor.  Bugün ve yarın 16 mahallemizde 21 bin adet meyve fidanının dağıtımını yapacağız.

Toplamda 535 bin metrekareye tekamül eden bir alan meyve bahçesi haline gelecek. Bundan sonrada desteklerimiz artarak devam edecek. Melikgazi 585 bin nüfusu ile büyük bir ilçe. Kayseri’de el ele vererek ihtiyaç neyse çözüyoruz. Bugün konumuz tarım. Melikgazi olarak her zaman çiftçilerimizin yanında olduk. Geçtiğimiz dönemlerde nohut ve aspir dağıtımı yapmıştık. Bundan sonra bu işlerimizi daha da yaygınlaştıracağız. Özellikle sulama suyuyla ilgili problemleri çözdük, arazilerde sulama yapılmaya başlandı. İnşallah yeni dönemde bu sorunla ilgili yeni çalışmalar yapacağız. Büyük Bürüngüz’den, Ağırnas’a, Gesi’ye kadar tüm kırsal mahallelerimize destek vereceğiz. Bugün dağıtmış olduğumuz meyve fidanlarının bakımlarını Tarım İl Müdürlüğümüz de kontrol edecek. Destekleri için Tarım İl Müdürümüz Sayın Bülent Saklav, Ziraat Odası Başkanımız Sayın Mahmut Çelebi’ye teşekkür ediyorum" dedi.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 29 78
2. Fenerbahçe 28 73
3. Trabzonspor 29 49
4. Beşiktaş 28 46
5. Başakşehir 29 42
6. Kasımpasa 28 40
7. Rizespor 29 39
8. Antalyaspor 29 38
9. Sivasspor 29 38
10. A.Demirspor 29 36
11. Alanyaspor 29 36
12. Kayserispor 29 36
13. Samsunspor 28 33
14. Konyaspor 29 32
15. Ankaragücü 28 30
16. Hatayspor 29 30
17. Karagümrük 29 29
18. Gaziantep FK 28 29
19. Pendikspor 28 26
20. İstanbulspor 28 13
Takımlar O P
1. Eyüpspor 26 61
2. Göztepe 25 52
3. Kocaelispor 25 45
4. Sakaryaspor 26 44
5. Bodrumspor 26 43
6. Ahlatçı Çorum FK 26 42
7. Boluspor 26 42
8. Bandırmaspor 26 41
9. Gençlerbirliği 26 37
10. Erzurumspor 26 34
11. Keçiörengücü 26 31
12. Ümraniye 25 30
13. Manisa FK 25 28
14. Adanaspor 26 27
15. Şanlıurfaspor 25 24
16. Tuzlaspor 25 24
17. Altay 26 15
18. Giresunspor 26 7
Takımlar O P
1. Arsenal 28 64
2. Liverpool 27 63
3. M.City 27 62
4. Aston Villa 27 55
5. Tottenham 26 50
6. M. United 28 47
7. West Ham United 27 42
8. Wolves 28 41
9. Newcastle 27 40
10. Brighton 27 39
11. Chelsea 26 36
12. Fulham 28 35
13. Bournemouth 27 32
14. Crystal Palace 28 29
15. Brentford 28 26
16. Everton 28 25
17. Nottingham Forest 27 24
18. Luton Town 27 21
19. Sheffield United 28 14
20. Burnley 27 13
Takımlar O P
1. Real Madrid 27 66
2. Girona 28 62
3. Barcelona 28 61
4. Atletico Madrid 28 55
5. Athletic Bilbao 27 50
6. Real Sociedad 28 43
7. Real Betis 27 42
8. Valencia 27 40
9. Las Palmas 27 37
10. Osasuna 28 36
11. Getafe 28 35
12. Villarreal 27 32
13. Deportivo Alaves 27 29
14. Sevilla 27 27
15. Mallorca 28 27
16. Rayo Vallecano 27 26
17. Celta Vigo 27 24
18. Cadiz 28 22
19. Granada 27 14
20. Almeria 27 9