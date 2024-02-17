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Kayseri Melikgazi'den vefa ziyareti

YAŞAM 17.02.2024, 10:15
Kayseri Melikgazi'den vefa ziyareti

Dijital Hizmetler Çalıştayı için Litvanya’ya giden Kayseri Melikgazi Belediyesi heyeti, asrın felaketi 6 Şubat depremlerinde Türkiye’ye yardıma gelen Litvanya arama kurtarma gönüllülerini ziyaret ederek destekleri için teşekkür ettiler.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Melikgazi Belediyesi'nden giden mesai arkadaşlarının depremin yıldönümünde Litvanya arama kurtarma gönüllülerine selamlarını ve teşekkürlerini ilettiğini hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Litvanya İçişleri Bakanlığı Yangından Korunma ve Kurtarma Dairesi Başkanlığına gerçekleştirilen ziyarete Melikgazi Belediye Başkan Yardımcımız Turan Akdağ ve beraberindeki heyet ile ülkemizin Litvanya Büyükelçisi Barış Tantekin ve büyükelçilik heyeti katıldı. 6 Şubat depremlerinde birçok insanımız enkaz altında kalarak can verdi. Bizler Melikgazi Belediyesi olarak deprem günü afetin yaşandığı bölgelere hızlıca ulaştık. Asrın Felaketinde tüm dünyadan ülkemize yardım ekipleri hızlıca ulaştı. Litvanya da bu ülkelerden biriydi. Litvanya’dan 42 kişilik bir ekip askeri uçakla deprem bölgesine geldiler. İşbirliklerimizin dostluklar ve barış içinde devam etmesini diler, Litvanyalı arama kurtarma gönüllülerini teşekkür ederim. Yaşadığımız kötü günde Litvanya’nın dostluğunu ve desteğini asla unutmayacağız.” dedi.

Türkiye’ye yardıma gelen ekip ile tanışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Melikgazi Belediye Başkan Yardımcısı Turan Akdağ ise, "Yardımlarınız için hepinize teşekkür ederiz. Ülkemizin en zor günlerinde bize yardımcı oldunuz. Deprem günü Türkiye'nin en soğuk günüydü ve kar yağmaya başladı. Bu zorlu şartlarda bizlerle birlikte olduğunuz için sizlere teşekkür ediyor ve Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Palancıoğlu’nun selamını iletiyoruz.” dedi.

Türkiye Büyükelçisi Barış Tantekin ise yardımlarından dolayı Litvanya uluslararası kurtarma ekibi üyelerine teşekkür ederek, "Geçen yıl ocak ayında görevime başladım ve bir hafta sonra 6 Şubat'ta Türkiye'de deprem meydana geldi. İlk günlerde diğer ülkelerden kurtarma ekiplerine büyük ihtiyaç duyuldu. Litvanya 42 kişilik bir ekibi askeri uçakla deprem bölgesine gönderdi. Ülkemize yardım ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım sadece afet zamanlarında değil, iyi günlerde de iş birliğimizi sürdürürüz." diye konuştu.

Litvanya İçişleri Bakanlığı Yangından Korunma ve Kurtarma Dairesi Başkanlığı Departman Direktörü Saulius Greičius da şunları söyledi: "Seçkin konukları burada, Litvanya'da görmekten çok memnunuz. Deprem sonrasında Türk yetkililerle yakın iş birliği yaptık. Bir kez daha deprem mağdurlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Bu tür afetlerde iş birliği yapmak zorunda kalmak canımızı acıtıyor ama umarım gelecekte her iki ülkenin itfaiye ve kurtarma hizmetleri güçlendirilerek iş birliği geliştirilir. Türkiye'de arama kurtarma çalışmaları yürüten Litvanya uluslararası kurtarma ekibimiz kurtarma çalışmaları sırasında Türk halkının sıcak ilgisini, samimiyetini ve yardımlarını hala hatırlıyor. Türkiye’den dönüşte birçok Türk vatandaşı bizi havalimanında karşıladı, teşekkür etti. Ülkemize bir felaket gelirse Türkiye’den gelecek ekiplerin de bize yardım edeceğini biliyoruz.”

Litvanya Uluslararası Kurtarma Ekibinin Komutanı Gediminas Šukšta ise kendilerini hatırlayan ve olay yerinde Türk halkının sağladığı yardımlar için ziyarete gelen Türk heyete teşekkür ederek, çok samimi ve açık sözlü insanlarla tanıştıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

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