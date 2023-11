Kayseri Melikgazi'den toplu temizlik çalışması

Kayseri Melikgazi Belediyesi yılın son dönemi her hafta bir mahallede yaptığı toplu temizlik çalışmalarına Bahçelievler Mahallesi’nde devam ediyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Toplu temizlik çalışmasına Bahçelievler Ortaokulu öğrencileri de katılarak, öğrenciler arazide çöp topladılar ve sıfır atık konusunda bilgilendirildiler.

Öğrencilerde temiz çevre bilincini aşılamak için sahada farkındalık çalışması yapıldığını söyleyen Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Temiz doğa ve çevre için eğitim küçük yaşta başlamalı. Sıfır atık konusunda daha bilinçli nesiller yetiştirmemiz gerekiyor. Bu kapsamda bugün bizim temizlik ve çöp toplama etkinliğimize katılan kıymetli öğrencilerimize çok teşekkür ederim. Mahallelerimizin her birinde ayrı ayrı toplu temizlik çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Melikgazi'mizin her köşesinde her alanda hizmet eden ekiplerimiz var. Temizlik çalışmalarına hız vererek mahalle sakinlerine temiz yaşam alanları sunuyoruz. Mahallelerde gerçekleştirdiğimiz genel temizlik çalışmalarında hafriyat kaldırılıyor, yollar yıkanıyor, su kanalları temizleniyor, kaldırım ve yol kenarları süpürülüyor, otlar biçilerek ilaçlama yapılıyor. Yine ekiplerimiz tam kadro Bahçelievler Mahallemizde toplu temizlik çalışması yaparak mahallemizi pırıl pırıl hale getirdiler. Tüm mahallelerimize daha güzel bir hizmet vermek için, canla başla çalışan, emek veren tüm belediye çalışanlarımıza teşekkür ederim.” dedi.