Kayseri Melikgazi'den TOKİ Mahalle şenliği

TOKİ Demokrasi Mahallesinde çocuklar ve gençler başta olmak üzere her yaştan insanı mutlu edecek bir mahalle şenliği düzenleyen Melikgazi Belediyesi, mahallenin tüm vatandaşlarını etkinlikte bir araya getirdi.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, etkinlikte vatandaşlara 5 yılda yaptığı rekor hizmetlerin maketlerini de sergileyerek, ilçeye kazandırılan hizmetlerden bahsetti.

Birlik ve beraberlik içerisinde ilçeye 5 yıl daha hizmet etme gayesi ile çalışmalara devam ettiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi’mizde vatandaşlarımızla bir araya gelmek için Ramazan etkinlikleri, eğlenceler, açık hava sinemaları, mahalle şenlikleri yaptık. Hava çok güzel olunca bugün vatandaşlarımızla bu güzel şenliğimizde bir araya geldik. Bugün çocuklarımızın yüzü güldü. Ne mutlu. Hem TOKİ’ye hem de mahallelerimize birçok hizmet yaptık. Türkiye’de en fazla okul yapan belediyeyiz. 21 adet okul, 15 adet kütüphane yaptık. En çok park, sağlık ocağı, cami, Kur'an kursu yapan belediyeyiz. TOKİ’ye bir sağlık ocağı bir de Alpaslan Türkeş Sosyal Tesisimizi kazandırdık. Buraya güzel bir futbol sahası yaptık. Bu sosyal tesisi gibi tam 15 adet sosyal tesisi ilçemize kazandırdık. Buradaki büyük parkımız gibi tam 270 adet parkı yaparak 3 milyon metrekare alanı yeşillendirdik. Melikgazi’mizde koştur koştur hizmet ediyoruz. 31 Mart’ta da tüm hemşehrilerimizden dua ve destek bekliyoruz. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin. Etkinliğimize katılan tüm hemşehrilerimize teşekkür ederim.” dedi.