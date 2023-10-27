Kayseri Melikgazi'den sıfır atık standı

Kayseri Melikgazi Belediyesi, Erciyes üniversitesi Çevre ve Sıfır Atık Kulübü ile birlikte bir etkinlik düzenleyerek üniversite öğrencilerine farkındalık olması için sıfır atık standı açtı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Melikgazi Belediyesi olarak sıfır atık çalışmaları ile örnek ve referans olduklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Dünyada doğal kaynakların hızla tüketilmesi ve çevresel atıkların giderek artması doğada kirliliğe ve iklim değişikliğine yol açıyor. Öğrencilerimizi çevre kirliliği hakkında düşünmeye teşvik edip, sıfır atık konusunda toplumsal farkındalığın oluşmasına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Bu konuda belediye olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Dünyamızı tehdit eden bu kirliliğin önüne geçebilmek toplumsal farkındalığın oluşmasıyla mümkündür.

Bu bakımdan geleceğimiz olan gençlerimizi ortak bir amaç ile bir araya getirecek programlarda da yer almaya önem veriyoruz. Tüketimi üretime dönüştüren sıfır atık projemiz ile atıkların değerlendirilme imkânları iyileştirilerek kaynakların daha verimli kullanımının geliştirilmesini hedefliyoruz. Gelecek kuşaklara daha temiz bir çevre bırakmak için geri dönüşüme katkı sağlamaya devam edeceğiz. Programda emeği geçen mesai arkadaşlarımıza ve Erciyes Üniversitesi'ne teşekkür ederim." dedi.