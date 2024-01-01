Kayseri Melikgazi'den Germir'e sağlık merkezi

Germir Mahallesi’nde bir aile sağlık merkezi ve 112 acil istasyon merkezi yaparak büyük bir ihtiyacı daha giderecek olan Kayseri Melikgazi Belediyesi, ilçeye toplamda 15 adet nitelikli aile sağlığı merkezi kazandırıyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Aile sağlık merkezi ile birlikte 2 adet eczaneyi de hayata geçireceklerini söyleyen Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “ Germir Mahallesi’nde yapımına başladığımız sağlık merkezimizin yapımı bitti; şu anda peyzajına başladık. Çok yakında inşallah hizmete açılacak. Sonra burasını İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edeceğiz. Aynı zamanda da sağlık ocağına hizmet edecek 2 adet de eczane yaptık. Vatandaşlarımız hem sağlık ocağı hem de eczane hizmetini aynı yerde almış olacak. Melikgazi’mizde tam 15 sağlık merkezimizi hizmete sunuyoruz" dedi.