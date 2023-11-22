Kayseri Melikgazi'den gençlere yeni kütüphane

Akıl Küpü Kütüphanelerine bir yenisini daha ekleyen Kayseri Melikgazi Belediyesi, yakında Kazım Karabekir Mahallesi’ndeki bir kütüphaneyi daha çok yakında hizmete açıyor.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Gençlerin nitelikli ortamda çalışması ve geleceğe hazırlanması için gayret gösterdiklerini söyleyen Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Sahada çalışmalarımızı incelemeye devam ediyoruz. Kazım Karabekir Mahallemizde kentsel dönüşüm projemizin tam ortasında Kayseri'nin en güzel kütüphanelerinden bir tanesinin yakında açılışını yapacağız.

Öğrencilerimiz ve emeklilerimiz için yapmış olduğumuz Akıl Küpü Kütüphanesi ve İkinci Bahar Evi çalışmalarının sonuna geldik. 2 kattan oluşan Akıl Küpü Kütüphanemizde gençlerimiz ve emeklilerimiz için bütün ihtiyaçlar düşünüldü. Alt katı kafe üst katı da kütüphane olarak tasarlandı. İnşallah 15 gün içerisinde kütüphanemizi hizmete açacağız. Ayrıca kütüphanemizin tam karşısına, gençlerimizin zaman buldukça futbol oynayacakları bir futbol sahası hazırlıyoruz. Kazım Karabekir Mahallemize ve Kayseri'mize hayırlı olsun.” dedi.