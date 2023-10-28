Kayseri Melikgazi'den çocuklara Cumhuriyet Treni

Kayseri Melikgazi Belediyesi Cumhuriyetin 100. yılına özel çocuklar için güzel bir etkinlik düzenleyerek, TOKİ Talu Cami Parkında "Cumhuriyet Treni" ile çocukları gezdirdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Cumhuriyetin 100. yılında Cumhuriyet Bayramı'nı hep birlikte büyük bir coşku ve sevinçle kutladıklarını söyleyen Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Cumhuriyetimizin 100.yılını en güzel şekilde kutluyoruz. Cumhuriyet Bayramımızın 100. yılı etkinlikleri kapsamında Feride Ana Cami Parkı’nda çocuklarımız "Cumhuriyet Treni" ile parkta tur atarak gönüllerince eğlendiler. Halkın egemenliğinin ilan edildiği, halk iradesinin üzerinde daha büyük bir iradenin olmadığını ilan eden Cumhuriyet’i her koşulda savunmak, coşkuyla kutlamak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin görevidir.

Biz de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerimize şimdiden başladık. Cumhuriyet Treni'mizle parkta gezerek mutlu olan Türkiye Yüzyılı mimarlarının mutluluğunu yaşıyoruz. Birlik beraberlik içinde nice yüzyıllara inşallah. Bugün saat 14.00, 15.00'te TOKİ Talu Cami Parkı'nda, yarın ise yine saat 14.00 ve 15.00'te Belsin İsa Yusuf Alptekin Parkı'nda Cumhuriyet Treni'miz çocuklarımızı gezdirecek. Ailelerini ve trenle gezmek isteyen tüm çocuklarımızı bekleriz." dedi.