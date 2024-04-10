Kayseri Melikgazi'den camilere bayram temizliği
Kayseri Melikgazi Belediyesi temizlik ekipleri, camileri temizlik yaparak bayrama hazır hale getirdi Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)Belediye olarak belli bir rutinde camilerde genel temizlik ile cami içi temizliği yapıldığını hatırlatan Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç Dr Mustafa Palancıoğlu, "İlçemizin her mahallesinde rutin olarak genel temizlik çalışmalarımız devam ediyor Bayram dolayısıyla ekiplerimiz camileri ve türbeleri özellikle temizledi Camilerimizde düzenli olarak genel temizlik yapılarak camilerdeki halılar tam donanımlı halı yıkama makinesi ile yıkandı, camlar silindi Cami avluları ve WC’ler deterjanlı su ile yıkandı Camilerimiz bayrama hazır Temizliği yapılan camilerimize gül suyu sıkılarak vatandaşlarımızın güzel kokulu ve nezih bir ortamda ibadetlerini yapmalarını amaçlıyoruz Bu çalışmamızla vatandaşlarımızın sağlıklı ve temiz ortamlarda rahatça bayram namazlarını kılacaklar Bayram sonrasında belirli aralıklarla camilerimizde yaptığımız temizlik çalışmalarını sürdüreceğiz Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı’nı kutluyor; sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum " dedi
Kayseri Melikgazi Belediyesi temizlik ekipleri, camileri temizlik yaparak bayrama hazır hale getirdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Belediye olarak belli bir rutinde camilerde genel temizlik ile cami içi temizliği yapıldığını hatırlatan Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "İlçemizin her mahallesinde rutin olarak genel temizlik çalışmalarımız devam ediyor. Bayram dolayısıyla ekiplerimiz camileri ve türbeleri özellikle temizledi. Camilerimizde düzenli olarak genel temizlik yapılarak camilerdeki halılar tam donanımlı halı yıkama makinesi ile yıkandı, camlar silindi.
Cami avluları ve WC’ler deterjanlı su ile yıkandı. Camilerimiz bayrama hazır. Temizliği yapılan camilerimize gül suyu sıkılarak vatandaşlarımızın güzel kokulu ve nezih bir ortamda ibadetlerini yapmalarını amaçlıyoruz. Bu çalışmamızla vatandaşlarımızın sağlıklı ve temiz ortamlarda rahatça bayram namazlarını kılacaklar. Bayram sonrasında belirli aralıklarla camilerimizde yaptığımız temizlik çalışmalarını sürdüreceğiz. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı’nı kutluyor; sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum." dedi.
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