Kayseri Melikgazi'den 6 Şubat mesajı

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 2023 yılında yaşanan 6 Şubat depreminin yıldönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayınladı.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Melikgazi'de depreme daha hazırlıklı bir ilçe olması için görev ve sorumluluklarının bilinciyle çalıştıklarını söyleyen Başkan Palancıoğlu, “6 Şubat depreminden bugüne 1 yıl oldu. Acımız hala taze. Bütün deprem bölgelerinde çalışmalar son hızla devam ediyor. Biz de elimizden geldiğince deprem bölgelerine yardımlarda bulunduk. Deprem bölgesindeki yaraları sarabilmek için asrın felaketi olan depremin ilk anından itibaren Kayseri'de el ele vererek hep birlikte bir dayanışma örneği sergiledik. Sayın Valimiz Gökmen Çiçek Bey'in talimatlarıyla kurduğumuz Kayseri Deprem Koordinasyon Merkezimizde Kayseri Ticaret Odası’nı temsilen Ömer Gülsoy Başkanımız, Kayseri Sanayi Odasını temsilen Mehmet Büyüksimitçi Başkanımız, Kayseri Organize Sanayi'yi temsilen Mehmet Yalçın Başkanımız, Mimarsinan Organize'yi temsilen Lütfü Çarşıbaşı Başkanımız, İncesu Organize'yi temsilen İrfan Püsküllü Başkanımız ile işbirliği protokolü yaparak, yardımlarımızı koordineli bir şekilde ulaştırmaya çalıştık.

Kayseri halkımızın özverili desteğiyle bölgeye 1000’in üzerinde tır dolusu acil yardım, hijyen paketi, tıbbi malzeme, yatak, battaniye, yorgan, soba başta olmak üzere birçok yardımı ulaştırdık. Özellikle Maraş’ta iki adet konteyner kent yaptık. Elbistan’da, Adıyaman’da çarşı yaptık. Aynı zamanda tüm personelimizle arama kurtarma çalışmaları başta olmak üzere her türlü teknik desteği ve maddi desteği sağladık. Hatay, Maraş ve Elbistan'a mobil WC ve duş gönderdik. Allah bir daha böyle bir acı, keder göstermesin. Depremde hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Kayıplarımızı dualarla anıyorum. Ben deprem bölgesinde gece gündüz demeden çalışan mesai arkadaşlarıma özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederim.” dedi.