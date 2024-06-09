Kayseri Melikgazi'den 39 daire için ihale

Kayseri Melikgazi Belediyesi Anbar Mahallesi’nde 1 blok 39 daire için 28 Haziran Cuma günü açık ihale düzenleyecek.

Kentsel dönüşüm faaliyetleri kapsamında Kayseri Melikgazi’nin birçok mahallesinde yenileme yapan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Anbar Mahallesi’nde 1 blok 39 daire için açık ihale düzenleyeceklerini belirterek şunları söyledi: Kentsel dönüşüm faaliyetleri kapsamında Melikgazi’nin birçok mahallesinde yenileme yapan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Anbar Mahallesi’nde 1 blok 39 daire için açık ihale düzenleyeceklerini belirterek şunları söyledi:

“Melikgazi’mizi en iyi yerlere taşımak, refah seviyesini yükseltmek için farklı alanlarda çalışmalar yapıyoruz. İlçemizi Türkiye’ye örnek olan belediyecilik anlayışımızla günden güne geliştirmeye, vatandaşlarımıza hizmet sağlamaya devam ediyoruz. Kentsel dönüşüm bizim için her zaman öncelik verdiğimiz, hassasiyet gösterdiğimiz bir konu. Kentsel dönüşüm ve yenileme çalışmaları ile yepyeni bir vizyona kavuşturduğumuz mahallelerimiz bizleri de vatandaşlarımızı da memnun ediyor. Modern yaşam merkezleri kurarak vatandaşlarımıza güvenilir, nezih konutları kazandırıyoruz. Anbar Mahallesi, Kazım Karabekir Mahallesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Battalgazi Mahallesi kentsel dönüşüm çalışmalarımız ile Melikgazi’mizin modern yaşam alanlarına dönüşüyor. Depreme dayanıklı, güvenli, nezih, alt yapı sorunu olmayan, yaşam alanı sağlayan konutlarımızı vatandaşlarımıza kazandırarak yaşam standartlarını yükseltiyoruz. Bu kapsamda Anbar Mahallemizde kentsel dönüşüm kapsamında ihale düzenleyeceğiz. 1 blok 39 daire için düzenleyeceğimiz ihalemiz 28 Haziran Cuma günü saat 11.00’de gerçekleşecek.Şimdiden Melikgazi’mize hayırlı, uğurlu olsun.”