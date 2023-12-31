Son Dakika

Kayseri Melikgazi'den 2024 mesajı

YAŞAM 31.12.2023, 10:15
Kayseri Melikgazi'den 2024 mesajı

Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, 2023 yılının hizmetlerle dolu bir yıl olduğunu söyleyerek, “2024 yılının acıların, zulümlerin, savaşların son bulduğu; barışın, huzurun ve refahın hâkim olduğu bir yıl olmasını dilerim.” dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Melikgazi’de her yıl hizmetlerin daha da arttığını ve ilçenin birçok ihtiyacının giderildiğini söyleyen Başkan Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “‘Melikgazi'ye Değer’ diyerek çıktığımız bu yolculukta ilçemizin ve vatandaşlarımızın geleceği için ilk günkü heyecanla çalışmaya devam ettik. 2023 yılı Melikgazi'mize değer katmak, vizyon projelerle ilçemizi her alanda geliştirmek için yoğun mesai harcadığımız bir yıl oldu. 2023 yılında Melikgazi'mizde unutulmayacak hizmetlere imza attık. Melikgazi Belediyesi olarak hizmetle dolu bir yılı daha geride bıraktık. Her alanda birçok hizmeti ilçemize kazandırdık. Hizmetlerimizden tüm mahallelerimiz nasibini aldı. İlçemizin ve vatandaşımızın ihtiyaçlarına yönelik projeleri hayata geçirdik. Tüm proje ve yatırımlarımızda ilçemizin geleceğini düşünerek hareket ettik. İlçemizin her köşesine hizmet götürmeye çalışırken diğer taraftan Melikgazi'yi daha güzel yarınlara taşımak için elimizden gelen tüm gayreti gösterdik.

Türkiye’de 21 okul ile en fazla okul yapan belediye olduk. Kayseri’de tek olacak sektöre kalifiye personel sağlayacak olan Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi Okulumu’zda dahil olmak üzere birçok nitelikli okulu ilçemize kazandırdık. 2019 yılından bu yana 15 adet aile sağlık merkezi, 18 adet ibadethane, 9 adet Kur’an kursu, 15 akıl küpü kütüphanesi, 15 adet sosyal tesis yaptık. İçeresinde Gön Han ve Köşk Medrese gibi önemli yapılar restore ettiğimiz 16 adet tarihi eserin restorasyonu ve 18 adet futbol sahası ile 4 adet de pazar yeri yaptık. Daha seri ve etkin hizmet etmek için araç filomuza 130 yeni iş makinesi kazandırdık. Ayrıca ilçeye 270 yeni park kazandırırken 3 milyon metrekare de yeşil alan kazandırdık. Kentsel dönüşüm çalışmalarımıza da ağırlık verdik. Tamamlanan ve devam eden bloklarımız var. 66 blok 2517 dairenin yapım süreçleri tüm hızıyla devam ediyor. Çarşı Melikgazi projemiz ise Kayseri’ye değer ve farklı renk katacak bir proje oldu. 2022 yılı bizim temel atma yılımız olmuştu, 2023 yılı da açılışlar yılımız oldu. 2023 yılı birçok yatırımımızı halkımızın hizmetine sunduğumuz dolu dolu bir yıl oldu. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına özel projelerimizle örnek ve referans çalışmalarımızla vatandaşlarımızın ihtiyacı olan birçok hizmeti hayata geçirdik. Melikgazi'mize hizmet eden tüm mesai arkadaşlarıma emekleri ve çalışma azimlerinden dolayı teşekkür ediyorum. İlçemizi geleceğe taşıyacak hizmetleri aşkla inşa etmeye devam edeceğiz. Coşku ve gururla Cumhuriyeti’mizin 100. yılını kutladığımız 2023 yılını geride bırakırken; büyük ümitlerle karşıladığımız 2024 yılının tüm ülkemizde, Kayseri’mizde ve Melikgazi’mizde sağlık, mutluluk, bereket ve kardeşliğe vesile olmasını temenni ediyorum.” dedi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 17 44
2. Galatasaray 17 44
3. Trabzonspor 17 30
4. Kayserispor 17 29
5. Beşiktaş 17 29
6. A.Demirspor 17 27
7. Rizespor 17 26
8. Antalyaspor 17 24
9. Kasımpasa 17 23
10. Sivasspor 17 21
11. Ankaragücü 17 20
12. Alanyaspor 17 20
13. Hatayspor 17 19
14. Başakşehir 17 19
15. Gaziantep FK 17 19
16. Konyaspor 17 18
17. Karagümrük 17 17
18. Samsunspor 17 15
19. Pendikspor 17 14
20. İstanbulspor 17 5
Takımlar O P
1. Eyüpspor 17 42
2. Kocaelispor 17 33
3. Göztepe 17 32
4. Sakaryaspor 17 32
5. Bodrumspor 17 29
6. Bandırmaspor 17 29
7. Ahlatçı Çorum FK 17 27
8. Gençlerbirliği 17 27
9. Ümraniye 17 22
10. Boluspor 17 22
11. Manisa FK 17 19
12. Erzurumspor 17 19
13. Keçiörengücü 17 19
14. Adanaspor 17 19
15. Şanlıurfaspor 17 16
16. Tuzlaspor 17 16
17. Giresunspor 17 9
18. Altay 17 8
Takımlar O P
1. Liverpool 19 42
2. Aston Villa 20 42
3. M.City 19 40
4. Arsenal 19 40
5. Tottenham 19 36
6. West Ham United 19 33
7. M. United 20 31
8. Brighton 19 30
9. Newcastle 19 29
10. Chelsea 20 28
11. Wolves 20 28
12. Bournemouth 18 25
13. Crystal Palace 20 21
14. Fulham 19 21
15. Nottingham Forest 20 20
16. Brentford 19 19
17. Everton 20 16
18. Luton Town 19 15
19. Burnley 20 11
20. Sheffield United 20 9
Takımlar O P
1. Real Madrid 18 45
2. Girona 18 45
3. Atletico Madrid 18 38
4. Barcelona 18 38
5. Athletic Bilbao 18 35
6. Real Sociedad 18 31
7. Real Betis 18 28
8. Getafe 18 26
9. Las Palmas 18 25
10. Valencia 18 23
11. Rayo Vallecano 18 20
12. Osasuna 18 19
13. Villarreal 18 19
14. Mallorca 18 18
15. Sevilla 18 16
16. Deportivo Alaves 18 16
17. Cadiz 18 15
18. Celta Vigo 18 13
19. Granada 18 8
20. Almeria 18 5