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Kayseri Melikgazi'de sağlık yatırımı hız kesmiyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin katılımları ile Kayseri Melikgazi Belediyesi'nin hayırsever işbirliği ile Esentepe Mahallesi'nde hayata geçirdiği Nurettin-Naciye Setenci Aile Sağlığı Merkezi hizmete açıldı Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)5 yılda ilçeye 100 adet hizmet kazandırdıklarını söyleyen Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç Dr Mustafa Palancıoğlu, "Bugün Aile Sağlık Merkezi'nin açılışını yapacağız ancak hemen yanında Akıl Küpü Kütüphanemizin de peyzajını bitirip burayı da açacağız   Buradaki okul ihtiyacını gidermek içinde 16 derslikli okul yapacağız Melikgazi'mizde ne kadar okul, sağlık ocağı, cami, Kur'an kursu, sosyal tesis, pazar yeri, park ihtiyacı varsa bunları yaptık Son 5 yılda ilçemize 100'e yakın hizmet kazandırdık İnşallah bu tür projeleri ihtiyaç olduğunda yapmaya devam edeceğiz Mahallelere yaptığımız butik projeler vatandaşımızın kendi mahallesinde hizmet almasını sağlıyor Rabbim birlik ve beraberlik içinde hizmet etmeyi nasip etsin Allah hayırseverimizden razı olsun Birlikte bu güzel eseri ilçemize kazandırdık Nurettin - Naciye Setenci Aile Sağlığı Merkezi'mizin hayırlı olmasını diliyorum " dedi Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da bir konuşma yaparak Nurettin-Naciye Setenci Aile Sağlığı Merkezi'nin Melikgazi'ye ve Kayseri'ye hayırlı olmasını diledi AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı ise, "Sağlık sahasında verilen hizmetlerin muhteşem bir yansımasını görüyoruz Melikgazi Belediyemizin artık alışmış olduğumuz hayırseverler yürütmüş olduğu 15 sağlık ocağından birinin daha açılışını yapıyoruz Emeği geçen Mustafa Palancıoğlu Başkanımıza ve hayırseverlerimize teşekkür eder, sağlık ocağının hayırlı olmasını dilerim " dedi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de, "Mustafa Başkanımız Melikgazi’de 5 yılda 100 adet tesis yapmış, dile kolay Çok güzel işler yapılıyor Değerli Başkanımızı tebrik ediyoruz Her zaman bu güzel işleri yapıp hayır duası almaya devam edeceğiz Hayır işleyen insan aynı bal arısı gibidir Allah hepimizi bu güzel bal arılardan etsin Hayırseverlerimize teşekkür eder, sağlıklı uzun ömürler dileriz" dedi

YAŞAM 07.04.2024, 10:00
Kayseri Melikgazi'de sağlık yatırımı hız kesmiyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin katılımları ile Kayseri Melikgazi Belediyesi'nin hayırsever işbirliği ile Esentepe Mahallesi'nde hayata geçirdiği Nurettin-Naciye Setenci Aile Sağlığı Merkezi hizmete açıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
5 yılda ilçeye 100 adet hizmet kazandırdıklarını söyleyen Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Bugün Aile Sağlık Merkezi'nin açılışını yapacağız ancak hemen yanında Akıl Küpü Kütüphanemizin de peyzajını bitirip burayı da açacağız.  Buradaki okul ihtiyacını gidermek içinde 16 derslikli okul yapacağız. Melikgazi'mizde ne kadar okul, sağlık ocağı, cami, Kur'an kursu, sosyal tesis, pazar yeri, park ihtiyacı varsa bunları yaptık. Son 5 yılda ilçemize 100'e yakın hizmet kazandırdık. İnşallah bu tür projeleri ihtiyaç olduğunda yapmaya devam edeceğiz. Mahallelere yaptığımız butik projeler vatandaşımızın kendi mahallesinde hizmet almasını sağlıyor. Rabbim birlik ve beraberlik içinde hizmet etmeyi nasip etsin. Allah hayırseverimizden razı olsun. Birlikte bu güzel eseri ilçemize kazandırdık. Nurettin - Naciye Setenci Aile Sağlığı Merkezi'mizin hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da bir konuşma yaparak Nurettin-Naciye Setenci Aile Sağlığı Merkezi'nin Melikgazi'ye ve Kayseri'ye hayırlı olmasını diledi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı ise, "Sağlık sahasında verilen hizmetlerin muhteşem bir yansımasını görüyoruz. Melikgazi Belediyemizin artık alışmış olduğumuz hayırseverler yürütmüş olduğu 15 sağlık ocağından birinin daha açılışını yapıyoruz. Emeği geçen Mustafa Palancıoğlu Başkanımıza ve hayırseverlerimize teşekkür eder, sağlık ocağının hayırlı olmasını dilerim." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de, "Mustafa Başkanımız Melikgazi’de 5 yılda 100 adet tesis yapmış, dile kolay. Çok güzel işler yapılıyor. Değerli Başkanımızı tebrik ediyoruz. Her zaman bu güzel işleri yapıp hayır duası almaya devam edeceğiz. Hayır işleyen insan aynı bal arısı gibidir. Allah hepimizi bu güzel bal arılardan etsin. Hayırseverlerimize teşekkür eder, sağlıklı uzun ömürler dileriz" dedi.

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