Kayseri Melikgazi'de mahalle buluşmaları tam gaz

Mahalle buluşması kapsamında her mahallede vatandaşlarla bir araya geldiklerini söyleyen Kayseri'nin Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 7'den 70'e tüm mahallenin etkinliklere katılarak gönüllerince eğlendiklerini belirtti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Alt yapı ve üst yapı çalışmaları ilçede devam ederken bir taraftan da mahalle buluşmalarına devam ettiklerini festival tadında bir etkinlik düzenlediklerini söyleyen Kayseri'nin Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi’de her kesime hitap eden birçok kültürel etkinliğe imza atıyoruz. Melikgazi Belediyesi olarak insanları bir araya getiren birlik ve beraberliği pekiştiren mahalle buluşmaları düzenlemeye devam edeceğiz.

Ailelerin çocuklarıyla beraber doyasıya eğlendiği etkinlikte, oyunlar, maskotlar, palyaço, konser, çeşitli ikramlar ve yemek ikramı ile güzel dolu dolu bir akşam yaşıyor. Melikgazi Belediyesi olarak düzenlediğimiz Mahalle Buluşmaları etkinliğimizi Mimarsinan Mahallemizde gerçekleştirdik. Dolu dolu etkinliklerimizle ve çeşitli ikramlarımızla halkımızla bir araya geldik. Tüm mahalle halkının katıldığı ve renkli görüntülere sahne olan programımız yaz boyu devam edecek. Katılım sağlayan tüm hemşehrilerimize teşekkür ederim." dedi.