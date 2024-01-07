Kayseri Melikgazi'de eğitim yatırımları hız kesmiyor

Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Osmanlı Mahallesi'nde önemli bir ihtiyacı karşılayacak olan Av. Mehmet Altun Ortaokulu'nda yapılan asfalt çalışmasını inceledi.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Türkiye'de en çok okul yapan belediye olduklarını söyleyen Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Osmanlı Mahallemizde bir ortaokul ve ilkokul ihtiyacı vardı. Çok şükür okulumuz bitti şimdi peyzaj ve asfaltlamasına başlıyoruz. Burası 2. dönemde hizmete girecek. Melikgazi Belediyesi Türkiye'de en fazla okul yapan belediye. İlçemize 21 okul yapmıştık. Şimdi yeni bir okulun daha sözleşmesini imzalayacağız. Esentepe Mahallesi için bir müjde vermek istiyorum. İnşallah oraya da bir okul yapıyoruz. 2 ay içerisinde oranın temelini atacağız. Asli görevimiz olmamasına rağmen birçok hizmeti ilçemizde hayata geçirdik" dedi.

Osmanlı Mahallesi Muhtarı Mehmet İkiz de mahallesine yapılan tüm hizmetler için Başkan Palancıoğlu'na teşekkür etti.