Kayseri Melikgazi'de açık havada sinema keyfi

Kayseri Melikgazi Belediyesi tarafından her hafta farklı bir mahallede düzenlenen Açık Hava Sinema Gösterisi bu hafta TOKİ’de yoğun katılımla gerçekleştirildiMehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Yaz boyu farklı etkinlikler düzenleyeceklerini söyleyen Kayseri'nin Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Şeref Talu Cami yanındaki parkımızda oluşturulan açık hava sinemasına aileler ve minikler yoğun ilgi gösterdi. Bu etkinliklerle ilçemizde kültürel ve sosyal bir birliktelik oluşturmayı amaçlıyoruz. Etkinliğe katılanlar, hem keyifli bir sinema deneyimi yaşamanın hem de sosyal bir ortamda bir araya gelmenin tadını çıkardılar. Aileler, çocuklar ve sinemaseverlerin büyük ilgi gösterdiği etkinlik, unutulmaz anılara sahne oldu.

Herkesin yüzünün gülüyor olması bizleri çok mutlu ediyor. İlçemizde bu tür kültürel etkinlikler düzenlemekten ve vatandaşlarımızın yoğun ilgisinden büyük mutluluk duyuyoruz. Sinemanın etkileyici dünyasını açık havada güzel bir ortamda bir araya getirmek daha iyi oluyor. 7'den 70'e herkes katılıyor. Birlik ve beraberlik artıyor. Nostaljik yaz sinemalarını anımsatan etkinliğimiz önümüzdeki haftada devam edecek. Herkesi bekleriz." diye konuştu.