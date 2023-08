Kayseri Melikgazi'de açık havada sinema keyfi

Melikgazi Belediyesi tarafından her hafta farklı bir mahallede düzenlenen bu hafta ise Altınoluk Mahallesi Barış Pınarı Etkinlik alanında gerçekleştirilen Açık Hava Sinema Günleri etkinliği büyük ilgi görmeye devam ediyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

İlçenin birçok farklı mahallesinde etkinlik düzenleyeceklerini söyleyen Kayseri'nin Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Sosyal, kültür ve sanat etkinlikleriyle vatandaşlarımızın takdirini kazanmaya devam ediyoruz. Etkinliklerimizi yaparken tüm kesime ve her yaşa hitap eden programlar yapmaya özen gösteriyoruz. İçeriği dopdolu birbirinden farklı etkinliklerin yer aldığı 7'den 70'e her kesime hitap eden Açık Hava Sinemamız yapıldığı her akşam büyük ilgi görüyor. Bizden bundan oldukça memnun oluyoruz.

Açık havada sinema izlemenin heyecanını yaşayan çocuklarımızın mutluluğuna şahit oluyoruz. Önümüzdeki günlerde devam edeceğimiz açık hava sinema gösterimimizde yine bir arada olacağız. Açık hava sinema gösterimlerinden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Yapmış olduğumuz tüm etkinliklerimize Melikgazili hemşehrilerimizi bekleriz.” diye konuştu.