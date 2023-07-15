Kayseri Melikgazi'de açık hava sinema günleri başlıyor

Kayseri'nin Melikgazi Belediyesi, renkli ve eğlenceli yaz akşamları için açık hava sinema günlerini başlatıyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

İlk sinema günlerinin Şirintepe Mahallesi ile başlayacağını ve sinema günlerinin haftada 2 defa olacağını söyleyen Kayseri'nin Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi olarak her yıl düzenlediğimiz ve geleneksel hale gelen yazlık sinemaları bu yılda vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Yaz boyu sürecek sinema günlerimize katılacak vatandaşlarımıza şimdiden iyi seyirler diliyorum.

Bu etkinliğimizle eski günlerde yazlık sinema nostaljisini yaşatıyoruz. Kültür ve sanatı, düzenlediğimiz etkinliklerle her mahallemizde ulaşılabilir kılıyoruz. İnşallah tüm vatandaşlarımız sinema günlerimizde doyasıya eğlenir. Etkinlikten önce saat 17:30'da bir konserimizde olacak. Ayrıca palyaço, maskotlar eşliğinde çocuklarımız eğlenirken dondurma, mısır ve pamuk şeker ikramlarımız olacak. 16 Temmuz 2023 Pazar günü saat 20:30'da Şirintepe Mahallesi Necmettin Erbakan Parkımızda düzenleyeceğimiz Açık Hava Sinema Günlerine tüm hemşehrilerimi bekliyorum." dedi.