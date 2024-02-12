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Kayseri Melikgazi 5 yılda rekor kırdı

YAŞAM 12.02.2024, 08:30
Kayseri Melikgazi 5 yılda rekor kırdı

5 yıl içerisinde okul, aile sağlığı merkezi, cami, kütüphane, park ve yeşil alan gibi birçok rekor hizmeti Melikgazi’ye kazandıran Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Türkiye’ye örnek olan birçok referans projeyi hizmete sunduklarını söyledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Türkiye Yüzyılı'na yakışır proje ve hizmetler için 31 Mart Yerel Seçimleri'nde yeni bir destanı hep birlikte yazacaklarını söyleyen Başkan Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyesi olarak 5 yılda birçok proje ve hizmete imza attık. Gece gündüz güzel ilçemiz Melikgazi için çalışıyoruz. Gündüz esnaflarımızı gezdik; mahallelerde vatandaşlarımızla bir araya gelerek birçok faaliyette bulunduk. Melikgazi'de rekor hizmetleri vatandaşlarımıza kazandırdık. Melikgazi 600 bine yakın nüfusu ile büyük, kalabalık bir ilçe. Türkiye'de en çok okul, park, sağlık ocağı, cami, Kur'an kursu yapan belediyeyiz.

Melikgazi ‘en çok’ların olduğu bir belediye. Hayırseverlerimiz ve mesai arkadaşlarımın desteğiyle bu güzel işleri yaptık. İnşallah 31 Mart 2024'e kadar tüm vatandaşlarımıza tek tek anlatacağız. Hem pandemi hem de deprem gibi büyük bir felaket atlattık. Ancak sıkıntılara rağmen hizmet etmeye devam ettik. Maraş, Adıyaman, Elbistan, Hatay gibi birçok deprem bölgesinde yardımlarımız ve çalışmalarımız oldu. Aynı şekilde Kayseri'de de deprem yardımları için çalışmaya devam ettik. Dolayısıyla koştur koştur çalışarak hizmetlerle dolu bir 5 yıl geçirdik. İnşallah bundan sonra da çalışmalarımız devam edecek. Melikgazili hemşehrilerimize yine rekor hizmetler kazandırmaya, vatandaşlarımızın destekleri ile devam edeceğiz. Rabbim birlik ve beraberlik içerisinde ilçemize, ilimize ve ülkemize hayırlı hizmet etmeyi nasip etsin.” dedi.

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