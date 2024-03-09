Kayseri Lisesi belgeseli ilgi uyandırdı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Lisesi Belgeseli tanıtım programına katıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri’nin milli mücadele yıllarında gösterdiği katkılar ve fedakârlıklar ile tarihe adını altın harflerle yazdıran Taş Mektep adıyla bilinen Kayseri Lisesi’nin tanıtımını ve şanlı geçmişini her platformda duyurarak anlatmaya çalışan Başkan Büyükkılıç, Kayseri Lisesi adına düzenlenen her etkinlikte de yer almayı sürdürüyor.

Bu kapsamda Artaş Holding tarafından, Artaş Kültür Sanat’ın katkılarıyla Kayseri Park Alışveriş Merkezi Sinema Salonu’nda düzenlenen Kayseri Lisesi Belgeseli tanıtım programına Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler, Şaban Çopuroğlu, S. Bayar Özsoy, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, İyi Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Saadet Partisi Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, İl Kültür Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Baro Başkanı Ali Köse, üniversite rektörleri, sivil toplum teşkilatı temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kayseri’ye kültür sanat konusunda katkı sağlamak için böyle bir çalışmaya imza attıklarını ifade eden Artaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhan Çetinsaya, “Bugün Kayseri’mizin kadim tarihinde yer edinmiş Kayseri Lisemizin yaklaşık 1 saate yakın bir belgeselini izleyeceğiz. Umarım beğenirsiniz, Kayseri’mize kültür sanat adında bir katkı sağladım naçizane” diye konuştu.