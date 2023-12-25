Son Dakika

Kayseri kütüphanelerine 7.4 milyon ziyaretçi

YAŞAM 25.12.2023, 08:15
Kayseri kütüphanelerine 7.4 milyon ziyaretçi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren kütüphaneler 2019 yılından bu yana 7 milyon 451 bin kitapseveri ağırladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın, ‘kütüphaneler şehri Kayseri’ hedefi ve ‘okuyan ve okutan şehir Kayseri’ vizyonu doğrultusunda hizmet veren Büyükşehir Belediyesi kütüphaneleri, modern altyapısının yanı sıra binlerce kitap sayısı ile her geçen yıl milyonlarca kitapseverin uğrak yeri oluyor.

Eğitim ve öğrenci dostu Başkan Büyükkılıç, göreve geldiği günden bu yana eğitime verdiği takdir toplayan hizmetlerinin yanı sıra sayısını arttırdığı ve kullanımda olanları modernize ettiği Büyükşehir Belediyesi kütüphanelerini adeta çok amaçlı sosyal tesislere çevirdi.

Büyükşehir Belediyesi, Başkan Büyükkılıç’ın özel önem gösterdiği okuyan ve okutan şehir Kayseri’de, kenti kütüphaneler şehri yapma yönünde 2022 ve 2023 yıllarında yeni kütüphaneleri hayata geçirdi. 2022 yılında Mevlana Kütüphanesi ve Erkilet Kütüphanesi’ni hizmete açan Büyükşehir, 2023 yılında ise Halit Özkaya Kütüphanesi ile Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu’nu kitapseverlerin hizmetine sundu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde Merkez Halk Kütüphanesi, Gevher Nesibe Halk Kütüphanesi, Sezai Karakoç Kütüphanesi, Şehir Kütüphanesi, Beyazşehir Halk Kütüphanesi, Ziya Gökalp Semt Kütüphanesi, Argıncık Semt Kütüphanesi, Mevlana Kütüphanesi, Erkilet Kütüphanesi, Halit Özkaya Kütüphanesi ve Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu olmak üzere 11 kütüphanesi ile hizmet veriyor.

Kitapseverlerin uğrak noktası olan Büyükşehir Belediyesi kütüphaneleri, 2019 yılından bu yana 7 milyon 451 bin 760 ziyaretçiyi ağırladı. Kitapseverler tarafından her yıl yüzbinlerce ödünç kitap alınan Büyükşehir kütüphanelerinin toplam üye sayısı ise 300 bini aştı.

Özellikle kütüphaneleri ziyaret eden öğrencilerin ihtiyaçlarını da dikkate alan Büyükşehir Belediyesi, kütüphanelerde ücretsiz internet ve bilgisayar hizmeti veren bilgisayar odaları kurarken, üye olan herkes ücretsiz fotokopi ve diğer tüm imkânlardan da yararlanabiliyor. Modern kütüphaneler inşa eden Büyükşehir, teknolojik olarak bütün donanımlara yer vererek, akademik kütüphanelerde olduğu gibi katalog tarama sistemi ve kütüphane otomasyon sisteminin de kullanılmasını sağlıyor.

KAYSERİ’Yİ KÜTÜPHANELER ŞEHRİ YAPMA YOLUNDA YENİ BİR KÜTÜPHANE DAHA

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatları doğrultusunda Kayseri’yi kütüphaneler şehri yapma yönünde çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Büyükşehir Belediyesi, şehre kazandırdığı kütüphanelere yenilerini de eklemeyi sürdürüyor. Çalışmalarında son aşamaya gelinen 1 milyon 260 bin metrekarelik Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisine yapılan 5 bin 500 metrekarelik devasa halk kütüphanesinin yakın zamanda hizmete girmesi planlanıyor.

Yine, Yeşilhisar’da Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile hayata geçirilen Yeşilhisar İlçe Halk Kütüphanesi de geçtiğimiz günlerde Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yer aldığı protokolün katılımıyla açılışı gerçekleştirilmişti.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 17 44
2. Galatasaray 17 44
3. Trabzonspor 17 30
4. Kayserispor 17 29
5. A.Demirspor 17 27
6. Beşiktaş 16 26
7. Rizespor 16 25
8. Antalyaspor 17 24
9. Kasımpasa 16 22
10. Sivasspor 17 21
11. Hatayspor 16 19
12. Ankaragücü 16 19
13. Başakşehir 17 19
14. Gaziantep FK 17 19
15. Konyaspor 17 18
16. Karagümrük 17 17
17. Alanyaspor 16 17
18. Samsunspor 16 15
19. Pendikspor 16 13
20. İstanbulspor 17 8
Takımlar O P
1. Eyüpspor 16 39
2. Kocaelispor 17 33
3. Göztepe 17 32
4. Sakaryaspor 17 32
5. Bodrumspor 17 29
6. Bandırmaspor 17 29
7. Gençlerbirliği 17 27
8. Ahlatçı Çorum FK 16 24
9. Ümraniye 17 22
10. Boluspor 16 22
11. Manisa FK 17 19
12. Erzurumspor 16 19
13. Keçiörengücü 17 19
14. Adanaspor 17 19
15. Şanlıurfaspor 17 16
16. Pendikspor 0 0
17. Tuzlaspor 17 16
18. Altay 17 11
19. Giresunspor 17 9
Takımlar O P
1. Arsenal 18 40
2. Liverpool 18 39
3. Aston Villa 18 39
4. Tottenham 18 36
5. M.City 17 34
6. West Ham United 18 30
7. Newcastle 18 29
8. M. United 18 28
9. Brighton 18 27
10. Chelsea 18 22
11. Wolves 18 22
12. Bournemouth 17 22
13. Fulham 18 21
14. Brentford 17 19
15. Crystal Palace 18 18
16. Everton 18 16
17. Nottingham Forest 18 14
18. Luton Town 17 12
19. Burnley 18 11
20. Sheffield United 18 9
Takımlar O P
1. Real Madrid 18 45
2. Girona 18 45
3. Atletico Madrid 18 38
4. Barcelona 18 38
5. Athletic Bilbao 18 35
6. Real Sociedad 18 31
7. Real Betis 18 28
8. Getafe 18 26
9. Las Palmas 18 25
10. Valencia 18 23
11. Rayo Vallecano 18 20
12. Osasuna 18 19
13. Villarreal 18 19
14. Mallorca 18 18
15. Sevilla 18 16
16. Deportivo Alaves 18 16
17. Cadiz 18 15
18. Celta Vigo 18 13
19. Granada 18 8
20. Almeria 18 5