Kayseri Kocasinan parkları yeniliyor

Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ziyagökalp Mahallesi’nde yenilenen Kuzulu Parkı inceledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Önceliklerinin daha yaşanabilir bir Kocasinan inşa etmek olduğunu belirten Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Çocuklarımıza çok güzel oyun grupları, yetişkinlere spor yapabilecekleri donatılarla gençlere ise futbol oynayabilecekleri mekânıyla herkesi için harika bir park yaptık” dedi.

Yenilenen parkın son halini kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’a bir yandan yeni ve farklı parklar kazandırırken diğer yandan ise mevcut parkları yeşil alan ağırlıklı daha fonksiyonel hale getirdiklerini söyledi.

İlçe genelinde fiziki mekanların daha güzel olmasına büyük önem verdiklerine dikkati çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Ziyagökalp Mahallesi Kuzulu Park’ı yeniledik. Bir yandan yeni park yaparken bir yandan da mevcut parkları yeniliyoruz. Bu kapsamda yıllarca bölge sakinlerine hizmet veren parkın yürüyüş yollarından yeşil alanlarına, donatılarından kaldırıma kadar A’dan Z’ye hepsini yeniledik ve vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Çocuklarımıza çok güzel oyun grupları ile yetişkinlerin spor yapabilecekleri donatılar ve gençlerin futbol oynayabilecekleri mekânlarıyla harika bir park olarak yeniden Ziyagökalp bölgesindeki hemşehrilerimizin hizmetine sunmuş olduk. Yani parklar yapabilmek için imar harekâtıyla kamulaştırmalarla yeni park alanları oluşturuyoruz. Buradaki gibi eski parkları da yenileyerek, yeniden hemşehrilerimizin hizmetine sunuyoruz. Önceliğimiz yeşil alan, önceliğimiz parklar ve önceliğimiz daha yaşanabilir bir Kocasinan’ı inşa etmektir. Bunun içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Amacımız; herkesin daha keyifli vakit geçirmelerini sağlamaktır. Yapılan çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar, ihtiyaç olan her bir mahallede yeni park alanları yapmakla birlikte mevcut parkları da program halinde yenilediklerini sözlerine ekledi.