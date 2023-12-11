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Kayseri Kocasinan kendine yetiyor

YAŞAM 11.12.2023, 09:15
Kayseri Kocasinan kendine yetiyor

Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kentsel dönüşümden asfalt plentine, KOCAFEST’ten TEKNOFEST’te, ata tohumları üretiminden fidanlığa, atölyeden Kocasinan Akademi’ye kadar bütün alanlarda gerçekleştirilen projelerle yerli ve milli üretime büyük destek verdiklerini söyledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Yerli Malı Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptığı hizmetlerle yerli ve milli üretime büyük katkı sağladıklarına dikkat çekerek, “Kocasinan Belediyesi olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve kıymetli eşleri Sayın Emine Erdoğan’ın öncülük ettiği yerli ve milli üretim seferberliğine tam destek oluyoruz. Bu doğrultuda yaptığımız hizmetlerde yerli malı kullanımına büyük özen gösteriyoruz. Bunlardan biri olan Çözüm Merkezimizin yazılımının tamamen belediye personeli tarafından yerli ve milli imkanlarla yapılması ve yüzde yüz yerli üretim olan ‘Agrega Üretim Tesisi’ ve ‘Asfalt Plenti’ hizmetimiz gibi birbirinden önemli yatırımlarımızı hayata geçirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ayrıca tesislerimizde bugün gençlerimizin yazılımını kendilerinin yaptığı ve model olarak ürettiği İHA’lar ile robotlar, yarın ülkemizin ekonomisine katkı sağlayacak. Geleceğimiz, istikbalimiz ve evlatlarımız; Büyük ve Güçlü Türkiye’nin ne kadar emin ellerde olduğunu tesislerimizde ve geleneksel hale getirdiğimiz KOCAFEST’te gösteriyorlar.  Gençlerimiz, yeter ki çalışsın üretsin biz her zaman yanında ve destekçisiyiz. Anadolu’nun ortasında ‘Dijital bir Fidan’ diktik. Bu fidanı akıl, bilgi ve gayretle büyütmenin çabası içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.

“KENDİ KENDİNE YETEN BİR BELEDİYEYİZ”

Her defasında “‘Kendi kendine yeten belediye’ ve ‘Kendi kendine yeten bir şehir’ olmalıyız” diyen Başkan Çolakbayrakdar, “Yaptığımız yatırımlarla kendi kendine yeten bir belediye olduk. 2017 yılında hayata geçirdiğimiz Kayseri’de kamuda en yüksek kapasiteye sahip olan, teknolojik yapısıyla dünya standartlarında asfalt üreten asfalt plentimizle asfalt üretimi gerçekleştiriyoruz. Agrega Üretim Tesisiyle ise asfalt için gereken olan malzemeyi üretiyoruz. Taş ocağımızda kendi üretmiş olduğumuz agrega ile kendi üretmiş olduğumuz asfalt tesisimizle Kocasinan’ımızın yollarını yenilemeye devam ediyoruz. Özellikle en önemli gündem maddelerimizden bir tanesi olan kentsel dönüşüm için ayrı bir değer ve önem veriyoruz. Vatandaşın ne tür ihtiyacı varsa kentsel dönüşümle gerçekleştiriyoruz. İlçenin çehresini değiştirerek, sosyal mekanlar oluşturuyoruz. Türkiye’de ilçe belediyeler ölçeğinde kendi imkanlarıyla büyük ölçekte kentsel dönüşüm yapan tek belediyeyiz. Bu vesile ile ülke ekonomisine katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, “ ‘Güçlü ve Büyük Kocasinan’ için tüm alanlarda yatırım yapmaya ve hizmet üretmeye devam edeceğiz” diyerek sözlerini noktaladı.

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