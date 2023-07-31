Kayseri Kocasinan'ın 'Kedi Kasabası'na yabancı ilgisi

Kayseri'nin Kocasinan Belediyesi, beslenme üniteleri, küçük dostlar ambulansı ve 'Küçük Dostlar Kedi Kasabası' gibi hizmetlerle yerel ve ulusal basının yanı sıra uluslararası ajanslarda da gündem oluşturdu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Son olarak Çin Haber Ajansının dikkatini çeken kedi kasabasının sıra dışı farklı bir proje olduğunu belirten kayseri'nin Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; “Hem Kayseri hem de Türkiye’de belediyecilik faaliyetlerinin her alanında en iyisini yapıyor ve gayret ediyoruz” dedi.

Kayseri’de yine bir ilki gerçekleştirdiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar; “Küçük Dostlar Kedi Kasabası’ ile çocukların hayvanları daha iyi yakından tanımalarına ve sevmelerine imkan sağlıyoruz. Bu mekan hatta hayvan fobisi olanlara hayvan sevgisi aşılarken hayvan fobilerinden kurtulmalarına da katkı sağlıyor. Açılmasına kısa zaman olmasına rağmen hemşehrilerimin gösterdiği ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

Tüm canlıların Kocasinan’da değerli ve önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar; “Kocasinan Belediyesi olarak sıra dışı farklı projeler yapıyoruz. Belediyelik faaliyetlerinin her alanında en iyisini yapıyor ve gayret ediyoruz. Her bir mahallemizde örnek işler gerçekleştiriyoruz. Yakut Mahalle’mize kazandırdığımız 10 bin metrekare yaşam alanı içerisinde yer alan ‘Küçük Dostlar Kedi Kasabası’nda onlarca farklı çeşit kediyi burada bulunmaktadır. Çocuklar ve gençler, buraya geldiği zaman kedilerle vakit geçirecekleri keyifli bir ortam sunuyoruz. 7 yıl önce hayata geçirdiğimiz Küçük Dostlar Ambulansı, tüm Türkiye’ye örnek oldu. Hz. Peygamberimizin (S.A.V) sahiplenmiş olduğu ‘Müezza’ isimli kedisi var. Peygamberimizin ümmeti olarak bu yaptığımız hizmet, şefkat göstermek adına örnek bir çalışmadır. Merkezimiz, Kayseri’mize ve ülkemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Öte yandan küçük dostlara 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veren Kocasinan Belediyesi Veteriner Müdürlüğü, Kayseri’de yine bir ilki gerçekleştirerek, Yakut Mahallesi’nde 500 metrekare alan içerisinde onlarca çeşit kedinin yer aldığı 'Küçük Dostlar Kedi Kasabası' ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Özellikle ‘Küçük Dostlar Kedi Kasabası’nda kedilerin doğal yaşam şartlarına uygun mekan oluşturulan ve kedilerin tedavi, beslenme, barınma gibi ihtiyaçların karşılandığı merkezde; alanında uzman ve veteriner hekim gözetiminde evcil hayvanlara uygulanan tüm bakımlar gerçekleştiriliyor. ‘Küçük Dostlar Kedi Kasabası’nın içerisinde; steril kum havuzu, kedi oyun alanı, bungalov evler, kedi köprüsü, yapay çim, tünel, tırmanma parkuru, tırmalama ağacı, beslenme üniteleri, toplu yaşam alanları, berber, bakkal, otel gibi bölümler ve donatılar bulunuyor. Küçük dostlar mahallesi ve tekir parkı gibi renkli mekânların yer aldığı ‘Küçük Dostlar Kedi Kasabası’nda; Ankara ve Van kedisi, tekir, bombay, Norveç, british shorthair, scottish fold, mavi Rus kedisi, İran kedisi, siyam, chinchilla, bengal kedisi, exotic shorthair gibi kedi türlerinden yaklaşık 25 kediye ev sahipleri yapıyor.