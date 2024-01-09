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Kayseri Kocasinan'ın gurur tesisi gün sayıyor

YAŞAM 09.01.2024, 07:45
Kayseri Kocasinan'ın gurur tesisi gün sayıyor

Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri’nin en büyük sosyal tesisi olan ve 6 bin 300 metrekare alan üzerine yapılan Kocasinan Akademi tesisini inceledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi’ndeki Kocasinan Akademi tesisinin çalışmalarını kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, A’dan Z’ye her bir hizmetin yer alacağı ve 7’den 70’e herkese hitap edecek olan tesisin çalışmasında sona yaklaşıldığını vurguladı. Kocasinan’ı günden güne modern ve konforlu bir ilçeye dönüştürdüklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların hayatına renk katmak için modern sosyal tesisler yaptıklarını ifade etti.

Başkan Çolakbayrakdar, mahallelere kazandırılan sosyal tesislerin, 7’den 70’e herkese hizmet sunduğunun altını çizerek, “Kayserililerimize daha iyi imkanlarda hizmet verebilmek için durmadan çalışıyoruz. Bu kapsamda yaptığımız modern sosyal tesisler, mahallelerin sosyal, kültürel ve sanatsal hayatına büyük bir canlılık katıyor. Mahallelerimizi cazibe merkezi haline getiren tesislerimizin, her geçen gün sayısını artırıyoruz. Vatandaşlarımızın tesislerimize olan yoğun ilgisi ve memnuniyeti, bizleri yenilerini kazandırma konusunda teşvik ediyor. Bu çerçevede 40’dan fazla sosyal tesisi ilçemize kazandırdık. Son olarak Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi’ndeki Kocasinan Akademi sosyal tesisinin son aşamasındayız. Tam olimpik kadın ve erkek olmak üzere iki havuzun yanı sıra fitness, pilates, aerobik ve diğer sporların yapılabileceği spor merkeziyle birlikte Kocasinan Akademi’nin dersliklerinin olduğu, çocuklar ile gençlerin farklı aktivite yapabilecekleri mekânların olduğu kocaman bir tesis. İnşallah en kısa zamanda tamamlanarak, hemşehrilerimin hizmetine sunacağız. Bölge sakinleri hem sosyal, hem sportif, hem de eğitim alacakları modern ve büyük bir tesisi, Erkilet bölgesine kazandırmış olacağız. Ayrıca burası çocuklarımızın, gençlerimizin ders çalışabilecekleri ve verimli vakit geçirebilecekleri çok fonksiyonlu sosyal tesis olacak. Özellikle tesis, bölgenin sosyal hayatını olumlu yönde değiştirecek ve bölgeyi canlandırarak, cazibe merkezi haline getirecek. Kocasinan Belediyesi’nin bütün markaların yer aldığı tesisin hayırlı hizmetlerin yapılacağı bir mekan olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların hayatına renk katmak için modern sosyal tesisler yapmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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