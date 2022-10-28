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Kayseri Kocasinan hayvan sevgisi aşılıyor

YAŞAM 28.10.2022, 08:45
Kayseri Kocasinan hayvan sevgisi aşılıyor

Kayseri'nin Kocasinan Belediyesi tarafından gençlere hayvan sevgisini aşılamak için hayata geçirilen çalışmayla üniversite öğrencileri, önce hayvan barınağını gezdi ardından beslenme noktalarına yem bıraktı. Kayseri’de sokak hayvanları ve diğer canlıların yaşam şartlarını daha da iyileştirmek adına birbirinden önemli projeleri hayata geçirildiğini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, doğadaki tüm canlılara karşı sorumluluklarının olduğunu vurguladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri'ye bağlı Kocasinan’ın birçok noktasında sokak hayvanları için besleme noktaları oluşturduklarını ve bunların Veterinerlik Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenli olarak kontrol edildiğini hatırlatan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; “Küçük dostlar diye tabir ettiğimiz sokak hayvanlarına 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veriyoruz. Beslenme noktaları ve Küçük Dostlar Ambulansı aracı hizmetlerimizin yanı sıra şehrimizdeki tüm canlıların yaşam şartlarını daha da iyileştirmek için çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Peygamber Efendimizin (S.A.V) ‘Derdini anlatmaktan aciz olan hayvanlara karşı Allah’tan korkunuz’ buyruğundan hareketle eşrefi mahluk olan bütün canlılara yönelik sorumluluklarımız olduğunun bilincindeyiz. Kocasinan Belediyesi olarak ilçenin muhtelif yerlerine beslenme noktaları yerleştirerek, sokak hayvanları ve doğadaki canlıların su ve mama ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Ekolojik dengenin ve şehrimizin doğal güzelliklerinin korunması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu kapsamda sokak hayvanları ile ilgili herhangi bir olumsuzluk durumunda anında müdahale için 2017 yılında ‘Küçük Dostlar Ambulansını’ hizmete sunarak, bu çalışmamamızla örnek bir projeyi hayata geçirmiş olduk” ifadelerini kullandı.

Sokak hayvanları ve diğer canlıların yaşam şartlarını daha da iyileştirmek adına birbirinden önemli yatırımların hayata geçirildiğine dikkati çeken Başkan Çolakbayrakdar; “Projelerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Yeni çalışmalarımızdan biri olan sahipsiz kedilere özel, bungalov evler, kedi köprüsü, oyun ve tırmanma alanları, toplu yaşam ile beslenme alanları da yer alacağı ‘Kedi Kasabası’ için çalışmalar devam ediyor. Ayrıca büyük bir alanda kedi ve köpeklerin ayrı olarak yer aldığı hayvan barınağı projesini de hayata geçireceğiz. Özellikle hoşgörü diyarı Kayseri’mizde yaptığımız hizmetlerle tüm canlıların bizim için değerli olduğunu göstermiş oluyoruz. Böylelikle hizmetlerimizle hem doğaya hem de insanımıza katkı sağlıyoruz” diye konuştu.

Kocasinan Belediyesi’nin sokak hayvanları için gerçekleştirdiği çalışmaların övgüye değer olduğunu vurgulayan hayvan sever öğrenciler ise; “Belediyemizin yaptığı sosyal projelere destek verebilmek bizler için mutluluk verici bir durum. Biz hayvanları seviyor ve onlara değer veriyoruz. Kocasinan Belediyesi’nin de aynı hassasiyeti göstermesi bizleri gerçek manada memnun ediyor. Bu gibi çalışmaların artarak devam etmesini ve diğer kurumlara da örnek olmasını diliyoruz” şeklinde konuştu.

Öte yandan küçük dostlara 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veren Kocasinan Belediyesi Veterinerlik Müdürlüğü ekipleri, bir yandan da doğaya ve hayvana karşı bilinçli nesillerin yetişmesi adına çalışmalara imza atıyor. Üniversiteli öğrencilerden oluşan Kocasinan Belediyesi Gençlik Kulübü üyeleri, Kocasinan Belediyesi Veterinerlik Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Büyükşehir Belediyesi’nin Molu Köpek Barınma Evi’ni ziyaret etti. Can dostlara sevgilerini yansıtan gençler, küçük dostlarla keyifli anlar yaşadı. Ardından hayvan sever öğrenciler, Veterinerlik Müdürlüğü ekipleri ile birlikte mevsim şartları nedeniyle yem bulmakta zorlanan hayvanlar için besleme noktalarına yem bırakıldı.

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