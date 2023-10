Kayseri Kocasinan gençleri geleceğe hazırlanıyor

Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte MÜSİAD Kayseri şubesi tarafından Fevzi Çakmak Mahallesi’nde yaptırılan Spor Okulu’nun açılışına katıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Kocasinan Belediyesi olarak hayatın her alanında 7’den 70’e herkese imkanlar ölçüsünde hizmetler ürettiklerini vurgulayan Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, “Sayın Valim her alanda el atmadık hiçbir nokta bırakmıyor. Gerek kamu gerekse sosyal anlamda yapılması gereken her bir noktadaki boşluğu çok güzel bir şekilde dolduruyor. Bu spor okulu da bunlardan bir tanesidir. Bizler, gerek imar çalışmalarıyla gerek toplumsal manada sosyal çalışmalarla her bir noktada belediyecilik adına elimizden geldiğince çalışmalar yürütüyoruz. Ama bugün burada yapılan işlerden biri olan ve ihtiyaçları karşılamak adına yapılan bu çalışmayla gençlerimize sahip çıkmak ve onları geleceğe taşımak adına önemli ve değerlidir.Gençlere sahip çıkmazsanız, o kadar çok iyi niyetli olmayan insanlar var ki onlara fırsat bırakmış oluyorsunuz. Doğru insanlar, doğru ellerde ve doğru projelerle sahip çıktığın zaman o insanlar teker teker ortadan kayboluyor veya fırsat bulamıyor. Bu noktada herkese emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak her zaman spora ve sporcuya desteklerini artırarak devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Programda Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte masa tenisi oynayan Başkan Çolakbayrakdar, sergilediği performansla göz doldurdu.