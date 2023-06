Kayseri Kocasinan engelleri kaldırıyor

Kayseri'nin Kocasinan Belediyesi, ilçede 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi ve engelli olup da yemek yapabilecek durumu olmayan 168 vatandaşın evine günde 4 çeşit sıcak yemek ulaştırıyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Çat kapı ziyaret ettiği büyüklerin yemeklerini dağıtan Kayseri'nin Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın eşi Fatma Çolakbayrakdar, büyüklerin hem gönlünü hem de hayır duasını aldı.

‘Gönül Kazan’ı projesinden faydalanan 65 yaş üstü büyüklere, sürpriz ziyaretler gerçekleştiren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın eşi Fatma Çolakbayrakdar, kendi elleriyle onlara yemek dağıttı. Mevlana, Yenimahalle, Erkilet Generalemir ve Yunusemre Mahallesi’nde ikamet eden Kocasinan çınarlarını ziyaret eden Fatma Çolakbayrakdar, onlarla sohbet edip, yakından ilgilendi. Ziyaretlerde Başkan Çolakbayrakdar’ın selamlarını ileten Fatma Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın kadim büyüklerine herhangi bir ihtiyacının olup, olmadığı sorarak her konuda yanlarında olduklarını vurguladı. Gönüllerini aldığı Kocasinan çınarlarına, Kocasinan Akademi gönüllü kursiyerlerin örmüş olduğu şal ve el emeği ürünleri hediye eden Fatma Çolakbayrakdar; “Kadim büyüklerimizin daha huzurlu ve daha mutlu olmaları için her zaman yanlarındayız. Eşim Ahmet Bey ile birlikte büyüklerimizi her fırsatta ziyaret etmeye özen gösteriyoruz. Amacımız; onların özel olduklarını hissettirmektir. Büyüklerimiz için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Bizler her zaman sizlerin yanındayız. Dua kapımız olan değerli büyüklerimize hayırlı ve sağlıklı uzun ömürler diliyorum” ifadelerini kullandı.

Hatırlanmanın ve yalnız olmadığını bilmenin çok güzel bir duygu olduğunu ifade eden Kocasinan Çınarları ise; “Rabbim devletimize ziyan vermesin. Allah devletimizden ve sizlerden razı olsun. Her konuda yanımızdasınız. Özellikle başkanımıza teşekkür ediyorum. Başkanımız çok güler yüzlü, evladım gibi çok seviyorum. Haftanın yedi günü sıcak yemek evimize geliyor. Bundan büyük bir hizmet olamaz. Ne kadar teşekkür etsek azdır” diyerek Başkan Çolakbayrakdar’a duyduğu sevgisini dile getirdi.

Öte yandan Kocasinan Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü ekipleri, ilçede yalnız yaşayan ihtiyaç sahibi 65 yaş üzeri ve engelli olup da yemek yapabilecek durumu olmayan 168 kişiye haftanın yedi günü bir öğün olmak üzere 4 çeşit sıcak yemek servisi yapıyor. Kocasinan Belediyesi yemekhanesinde gıda mühendisleri kontrolünde hijyenik bir ortamda hazırlanarak özenle paketlenen yemekler, belediye ekipleri tarafından vatandaşların evlerine götürülerek, sıcağı sıcağına teslim ediliyor. Haftanın 7 günü yapılan servis ile ilçedeki 168 vatandaşın günde bir öğün sıcak yemek ihtiyacı karşılanıyor.