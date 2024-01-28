Kayseri Kocasinan Emre'nin yüzünü güldürdü

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Buğdaylı Mahallesi’nde oturan 19 yaşındaki Emre’yi evinde ziyaret ederek, akülü araç hediye etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Buğdaylı Mahalle’de ikamet eden Kiper ailesinin misafiri oldu. Serebral Palsi Hastası 19 yaşındaki Emre’ye ‘Senin için geldim’ diyen Başkan Çolakbayrakdar, onunla bir süre sohbet edip, çok istediği akülü aracı hediye etti. Mutluluğu gözlerinden okunan Emre, sevincini Başkan Çolakbayrakdar ile paylaştı.

Emre ve ailesiyle keyifli sohbetlere imza atan Başkan Çolakbayrakdar, her zaman onların yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. Gönülleri bir kez daha fetheden Başkan Çolakbayrakdar, “Emre kardeşimizin isteğini yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Onların güler yüzleri ve hayır duaları bizleri mutlu ediyor. Engelli vatandaşlarımızın mutluluğu ve memnuniyeti için elimizden geldiğince yoğun çaba sarf ediyoruz. Onların hayatını kolaylaştırmak için desteklerimizi artırarak devam ettireceğiz. Özellikle yüreklerine dokunmak ve gözlerindeki yaşam sevgisinin ışıltılarını ortaya çıkarabilmek her şeye değerdir” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, hayatın her alanında engelli vatandaşlar için pozitif ayrımcılık yaparak, hassasiyetle çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

Öte yandan Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü bünyesinde engellilere hizmet vermeye başlayan ve yüzde yüz elektrikli olan engelsiz nakil aracı ile Emre’nin akülü aracı teslim edildi.