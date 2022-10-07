Kayseri Kocasinan'dan Uzay'a yolculuk

Kayseri'nin Kocasinan Belediyesi, 4-10 Ekim Uzay Haftası dolayısıyla Generalemir Havacılık ve Uzay Bilimleri Gençlik Merkezi'nde 10 Ekim Pazartesi günü saat 09:00'da 'Gökyüzümde Ne Var' etkinliği düzenleyecek. Başkan Çolakbayrakdar, yapılan yatırım ve düzenlenen etkinliklerle çocukları ve gençleri, geleceğin Türkiye’sine hazırladıklarını söyledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Kocasinan sınırlarındaki tüm okullardaki öğrencilerin düzenli olarak Gençlik Merkezi’ni ziyaret edip, eğitim aldıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; “Bilim ve teknolojiye ayrı bir önem veriyoruz. Gençlerin daha iyi ve daha güçlü bir alt yapıyla yetişmeleri için hizmete sunduğumuz Gençlik Merkezi’nde fikir üreten, ufku geniş nesillerin yetişmesine katkı sunuyoruz. Tesisimizde sunduğumuz; Uzay ve Havacılık Atölyesinde model uçak ve insansız hava araçlarının nasıl yapılacağı ve simülasyon eğitimiyle de nasıl uçulacağı öğretiliyor. Ayrıca geleceğimizin teminatı yavrularımız, özel olarak tasarlanan Astronomi ve Uzay Bilimleri sınıfında ise gezegenler ve güneş sistemi hakkında ayrıntılı bir şekilde bilgi sahibi oluyorlar.

Çocuklarımızın ufkunu açan farklı konsept çalışmaların yer aldığı tesisimizde, gençlerimizin yazılımını kendilerinin yaptığı ve model olarak ürettiği İHA’lar ile robotlar, çağımızın teknolojisiyle yarışır hale gelmiştir. İnşallah geleceğin insansız hava araçlarını yapacak uçak mühendislerini ve bilim adamlarını yetiştireceğiz. Yapmış olduğumuz atölyeleri daha kapsamlı yaparak, milli ve yerli üretim sağlayacağız. Yavrularımızın geleceği için, yarınları için, huzurlu ve mutlu olmaları için çalışmalarımızı artırarak devam edeceğiz. Bu vesileyle tüm öğrencilerimizi, Generalemir Havacılık ve Uzay Bilimleri Gençlik Merkezi'nde 10 Ekim Pazartesi günü saat 09:00'da düzenleyeceğimiz 'Gökyüzümde Ne Var' etkinliğine bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Kocasinan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından Generalemir Havacılık ve Uzay Bilimleri Gençlik Merkezi'nde 10 Ekim Pazartesi günü saat 09:00'da 'Gökyüzümde Ne Var' etkinliği gerçekleştirilecek. 'Gökyüzümde Ne Var' 'konulu etkinlikte öğrencilere, gökyüzü, güneş sistemi ve uzay çağı hakkında bilgiler verilecek ve ardından öğrenciler merkezin bahçesinde teleskopla gözlem deneyimi yaşayacak. Uzay Haftası'nda uzayın derinliklerine yolculuk yapmak isteyen orta okul öğrencilerin detaylı bilgi için 0(532) 592 27 39 'nolu telefondan aramaları yeterli olacağı öğrenildi.