Kayseri Kocasinan'dan sosyal belediyecilik açılımı

Kayseri Kocasinan Belediyesi Şubat Ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar yönetiminde gerçekleştirilen meclis toplantısında, gündemde bulunan 17 madde görüşüldü.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Gündem maddeleri arasında yer alan yatağa bağımlı vatandaşlar için ve özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin velilerine yönelik sosyal projeleri hayata geçireceklerinin müjdesini veren Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı ve adayı Ahmet Çolakbayrakdar, her alanda olduğu gibi sosyal belediyecilikte de ilkleri yapan ve Türkiye’ye örnek olan bir belediye olduklarını söyledi.

Kocasinan Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen Şubat ayı Meclis Toplantısı'nda gündemde bulunan toplam 17 madde görüşüldü. Meclis toplantısında Oymaağaç, Şeker, Sümer Yenimahalle, Buğdaylı, Hasancı, Ziyagökalp, Cırgalan, Sümer, Çevril, Yemliha, Uğurevler ve Yuvalı Mahallesi’nde imar plan maddeleri görüşülerek, karara bağlandı. Ardından Oruçreis Mahallesi Karpuzatan Caddesi ile 3412. Sokak arasındaki yeni yapılan parka ‘İsmail Hakkı Durusu’ ismi verilmesi oybirliğiyle kabul edildi. Başkan Çolakbayrakdar, TOKİ bölgesinde yeni yapılan parka Bandırma Vapuru Kaptanı olan ‘İsmail Hakkı Durusu’ isminin verilmesi son derece anlamlı ve önemli olduğunu vurguladı.

Toplantının bir diğer gündem maddesi olan İl Sağlık Müdürlüğü ile Kocasinan Belediyesi arasında ‘Belediye sınırları içerisinde ikamet eden yatağa tam bağımlı hasta , yaşlı ve bakıma muhtaç kişilerden, sağlık açısından engel teşkil etmeyenlerin yatak içerisinde yıkanması’ konusunda işbirliği protokolü yapılması ve yapılacak protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi görüşüldü. Oybirliğiyle kabul edilen maddeyle ilgili açıklama yapan Başkan Çolakbayrakdar, “Allah, şifa versin. Yatağa bağımlı kişisel bakımlarını tek başına yapamayan vatandaşlarımıza gençte olabilir yaşlı da olabilir. Bu konu sağlık açısından son derece önemli olan bir iştir. Sağlık Müdürlüğümüzle birlikte konuyla ilgili uzman bir bayan bir de bay olmak üzere sağlık personeli ile hastanın refakatçısı ile bu hizmet verilecek. Allah, herkese sağlık ve sıhhat versin” diye konuştu.

Toplantıda ayrıca Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü, Abdullah Gül Üniversitesi ile belediye arasında özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin velilerine yönelik düzenlenecek, psikolojik sağlamlığı artırıcı ‘Kapsayıcı toplum, mutlu aile’ projesi kapsamında iş birliği protokolü yapılması ve yapılacak protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi, oybirliğiyle kabul edildi. Bununda bir sosyal proje olduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Her alanda olduğu gibi sosyal belediyecilik adına güzel ve örnek işler yapıyoruz. Dost Eli Projesi kapsamında Dost Mağaza ve Dost Marketle hizmet veriyoruz. Şimdi ise Dost Kapısı ile manevi noktada psikolojik olarak daha fazla vatandaşlarımıza destek olacağız. Şehrimize ve Kocasinan’ımıza hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar'ın meclis toplantısında alınan kararların şehrimize ve ülkemize hayırlı olması temennisinde bulunmasıyla toplantı sona erdi.