Kayseri Kocasinan'dan glutensiz hizmet

Sağlıklı yaşama ve çölyaklılara yönelik yaptığı hizmetlerle geniş yankı uyandıran Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın son olarak hayata geçirdiği ‘Glütensiz Kayseri Mutfağı’nı ziyaret eden vatandaşlar, hayatlarını kolaylaştırdığı için Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise çölyaklılara yönelik 2017 yılında ilk olarak başlatılan ve Türkiye’de diğer belediyelere örnek olan projelere bir yenisini daha eklediklerini söyledi.

Yapılan hizmetlerle çölyaklı bireylerin sağlıklı beslenmelerine katkı sağladıklarını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, çölyak'ın hassas beslenme gerektiren bir yaşam biçimi olduğuna dikkat çekerek; “Kocasinan Belediyesi olarak her kesimin hayatını kolaylaştırmak ve onların mutluluklarını artırmak için hizmetler üretiyoruz. Bu çerçevede 2017 yılında ilk olarak başlattığımız ve Türkiye’de diğer belediyelere örnek olan uygulamayla ilçe genelinde ikamet eden 210 çölyaklı aileye, çölyak paketi dağıtıyoruz. Bunun yanı sıra farklı projeler üretiyoruz.

Bunlardan biri olan ‘Glütensiz Kayseri Mutfağı’ Proje’miz, hem glüten hassasiyeti olan vatandaşlarımıza hem de glütensiz ürünleri tüketmeyi yaşam biçimi haline getirenlere yönelik bir çalışmadır. Vatandaşlarımız yoğun bir şekilde glütensiz ürünler kullanmayı talep ediyor. Türkiye’de bir ilk olan Kayseri’nin yöresel mutfağının glütensiz olarak hem imalatının yapıldığı hem de paket hizmetinin olduğu Yakut Mahalle’mizdeki ‘Kafe Sinan Glütensiz’ tesisimize, bütün hemşehrilerimizi bekliyoruz. Sağlıklı yaşamak isteyenlerin ve çölyaklı ailelerimizin her zaman yanındayız. Bu vesileyle hemşehrilerime huzurlu, mutlu ve uzun ömürler dilerim” ifadelerini kullandı.