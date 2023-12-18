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Kayseri Kocasinan'dan geri dönüşüme hediye

YAŞAM 18.12.2023, 09:15
Kayseri Kocasinan'dan geri dönüşüme hediye

Kayseri Kocasinan Belediyesi’nin doğayı korumak ve geri dönüşüme daha fazla katkı sağlamak için başlattığı ‘4 litre atık yağa, temizlik seti hediye’ uygulaması vatandaşların büyük beğenisini kazanıyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Kocasinan Belediyesi’nin her alanda yaptığı geri dönüşümle örnek olduğunu vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, geri dönüşümle hem ülke ekonomisine büyük kazanç sağladıklarını hem de gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak istediklerini söyledi.

Çevre konusundaki duyarlılığı ve hassasiyetiyle dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, doğanın ve insanlığın geleceği için geri dönüşüme büyük önem verdiklerini ifade etti. Çevre dostu belediyecilik anlayışıyla projeler ve hizmetler ortaya koyduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Doğayı ve çevreyi korumak için sürekli yeni projeler üretiyoruz. Sadece Kocasinan için değil, daha temiz çevre ve daha yaşanabilir Türkiye için çalışıyoruz. Bu doğrultuda sadece ambalaj atıklarının geri dönüşümü ve bunların değerlendirilmesi noktasında değil, birçok geri dönüşecek malzemeler (tekstil atıkları, pil atıkları, teknoloji atıklar gibi) konusunda çalışmalar yürütüyoruz. ‘Kıyafet ve Evsel Tekstil Atık Kutusu’ ile tekstil ürünlerini ekonomiye kazandırıyoruz. Yapılan örnek projelerimizle gelecek nesillere daha temiz ve daha güzel bir Türkiye bırakılmasını hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Kocasinan Belediyesi, 2019 yılında atık yağların ayrı toplanması için ilçenin farklı noktasına yerleştirdiği; ‘Bitkisel Atık Yağ Toplama Kutusu’ hizmetini, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan lisansını almış atık işleme şirketiyle geri dönüşüm çalışmalarını yürütüyor. Bu doğrultuda iki yıl önce yine örnek bir çalışmaya daha imza atan Kocasinan Belediyesi, doğayı korumak ve geri dönüşüme daha fazla katkı sağlamak için başlattığı ‘4 litre atık yağa, temizlik seti hediye’ uygulaması vatandaşların büyük beğenisini kazanıyor. Kocasinan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen kampanya ile evlerinde atık yağlarını biriktiren vatandaşlara, her 4 litre atık yağa, temizlik seti hediye ediliyor.

Ayrıca Kocasinan Belediyesi’nin geri dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi almak ve atık yağları teslim etmek isteyen vatandaşların 0(352) 222 70 00’ nolu Çözüm Merkezini aramaları yeterli olacağı belirtildi.

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