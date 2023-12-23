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Kayseri Kocasinan'dan frigofirik araç gururu

YAŞAM 23.12.2023, 12:45
Kayseri Kocasinan'dan frigofirik araç gururu

Kocasinan Belediyesi’nin hizmete sunduğu soğuk zincirin en önemli halkalarından biri olan frigofirik araç ve soğuk hava deposu ile gıdalar bozulmadan daha sağlıklı bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Sosyal belediyecilikte de Türkiye ve Kayseri’de örnek hizmetler gerçekleştirdiklerini vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi’nin Kayseri’de gıda kurtarmada akredite hizmeti sunan tek kuruluş olduğunu söyledi.

Yapılan hizmetlerle vatandaşların gönüllerine dokunduklarını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, Türkiye’ye marka ve model olan Kayseri Belediyeciliğini ileri bir noktaya taşımak için gayret ettiklerini ifade etti. Belediyecilik faaliyetleriyle ilgili yenilikçi hizmetlere imza attıklarının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, “Vatandaşlarımızın beklentileri doğrultusunda daha iyi bir Kayseri ve daha güzel bir Kocasinan için projeler üretiyoruz. Özellikle çağın koşullarına göre yeni ve farklı yaşam alanları inşa ediyoruz. Rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra ‘Sosyal belediyecilik’ hizmetleriyle gönüllere dokunuyoruz. Güzel hizmetlerimizden biri olan ve ilçede yalnız yaşayan ihtiyaç sahibi 65 yaş üzeri vatandaşlarımıza haftanın yedi günü bir öğünlük sıcak yemek hizmetini veriyoruz.Soğuk zincir taşımacılığına yönelik geliştirilen özel yalıtım ve soğutucu ünitesine sahip frigofirik aracı, geçen yıl araç filomuza ekledik. Ayrıca hizmete sunduğumuz soğuk hava deposu ile de gıdaların bozulmadan saklanmasını sağlıyoruz. Frigofirik araç ile soğuk hava deposu sayesinde gıdalar bozulmadan daha sağlıklı bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Geleceğin Kocasinan’da şekilleneceğini belirten Başkan Çolakbayrakdar, sosyal belediyecilik çalışmalarla vatandaşın refahına ve mutluluğuna katkı sunduklarını sözlerine ekledi.

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