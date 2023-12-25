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Kayseri Kocasinan'da taksi durakları çehre değiştirdi

YAŞAM 25.12.2023, 08:45
Kayseri Kocasinan'da taksi durakları çehre değiştirdi

Kayseri Kocasinan Belediyesi, 5 yılda toplam 27 adet taksi durağını daha modern bir hale getirdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Yapılan çalışmayla taksici esnafının hizmet standardını yükselttiklerini belirten Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Şehrin çehresini değiştiren ve vatandaşlarımıza ulaşım hizmeti veren taksi duraklarını da daha modern ve daha estetik bir görünüme kavuşturuyoruz” dedi.

Yenilenen taksi durakları ile ilçenin estetik görüntüsüne de katkı sağladıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Yenilediğimiz taksi duraklarıyla taksici esnafımız daha sağlıklı bir ortamda vatandaşa daha kaliteli hizmet veriyor. Taksi duraklarında kullandığımız birinci sınıf malzemeler örnek teşkil etmektedir. Duraklarda yanmaz özelliği ve ısı yalıtım oranı yüksek olması nedeniyle yaygın olarak tercih edilen taşyünü mantolama kullanılmıştır. İç cephesinde kompakt laminat sistemiyle en üst seviyede teknoloji barındıran, ekstra hijyen sağlayan malzemeler kullanılan taksi duraklarının dış cephesinde ise sağlık açısından en çok tercih edilen ve şık görüntü sağlayan alüminyum kompakt laminat ürünler tercih edilmiştir. Esnafımıza ve vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Taksici esnafları da yapılan çalışmadan son derece memnun kaldıklarını belirterek, böyle bir hizmetten dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

Öte yandan çevre düzenlemesi yapılan ve ortalama 15 metrekareden oluşan taksi duraklarının içerisinde; dinlenme alanı, mutfak dolabı, lavabo gibi bölümler bulunuyor. Bu kapsamda  Fevzi Çakmak Mahallesi’nde Park ve Uğur Taksi, Mevlana Mahallesi’nde Adliye ve Fuar Taksi, Sanayi Mahallesi’nde Sağlık Taksi, Fatih Mahallesi’nde Fatih Taksi, Fuzuli Caddesi’nde Akça ve Gül Taksi, Billur Caddesi’nde Can ve Billur Taksi, Erkilet Bulvarı üzerinde Net ve Sıla Taksi, Alsancak Mahallesi’nde Kral Taksi, Hastane Caddesi üzerinde Magnet Taksi,  Serçeönü Mahallesi’nde Şato ve Papatya Taksi, Mimarsinan Mahallesi’nde Tuna ve Şen Taksi, Kayabaşı Mahallesi’nde Toros Taksi, Şeker Mahallesi’nde Süha Taksi, Salih Avgun Paşa Caddesi’nde Emek Taksi, Yakut Mahallesi’nde Star ve Yakut Taksi, Yenişehir, Barbaros, Ziyagökalp Mahallesi’nde Ziyagökalp Taksi ve Seyrani Mahallesi’nde Seyrani Taksi olmak üzere toplam 27 adet taksi durağı yenilendi.

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