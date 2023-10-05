Kayseri Kocasinan'da Kedi Kasabası'na yoğun ilgi

Kayseri Kocasinan Belediyesi tarafından Kayseri’de yine bir ilk olan ve onlarca çeşit kedinin yer aldığı 'Küçük Dostlar Kedi Kasabası' ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Kocasinan Belediyesi olarak sıra dışı farklı projeler yaptıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Hem Kayseri hem de Türkiye’de belediyecilik faaliyetlerinin her alanında en iyisini yapıyor ve gayret ediyoruz” dedi.

Doğa Koleji, Mustafa Çataloğlu İlkokulu, Cevdet Sunay Ortaokulu, Özel Kayseri İsabet anaokulu ile Beyaz Zambak Anaokulu öğrencileri, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla 'Küçük Dostlar Kedi Kasabası'nı ziyaret etti.

Kayseri’de yine bir ilki gerçekleştirdiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Küçük Dostlar Kedi Kasabası’ ile çocukların hayvanları daha iyi yakından tanımalarına ve sevmelerine imkan sağlıyoruz. Bu mekan hatta hayvan fobisi olanlara hayvan sevgisi aşılarken hayvan fobilerinden kurtulmalarına da katkı sağlıyor. Açılmasına kısa zaman olmasına rağmen hemşehrilerimin gösterdiği ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

Tüm canlıların Kocasinan’da değerli ve önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi olarak sıra dışı farklı projeler yapıyoruz. Yakut Mahalle’mize kazandırdığımız 10 bin metrekare yaşam alanı içerisinde yer alan ‘Küçük Dostlar Kedi Kasabası’nda onlarca farklı çeşit kediyi burada görebileceksiniz. Çocuklar ve gençler, buraya geldiği zaman kedilerle vakit geçirecekleri ortamı da sağlamış olacağız. Yaratılmışın en şereflisi ‘Eşref-ı Mahlûk’ olan insana hizmet ediyoruz ama bununla birlikte çevremizi paylaştığımız Allah’ın can vermiş olduğu bütün mahlûkatı, Allah’ın şefkat nazarıyla onlara bakabilmenin yaklaşımı içerisindeyiz. 7 yıl önce hayata geçirdiğimiz Küçük Dostlar Ambulansı, tüm Türkiye’ye örnek oldu. Hz. Peygamberimizin (S.A.V) sahiplenmiş olduğu ‘Müezza’ isimli kedisi var. Peygamberimizin ümmeti olarak bu yaptığımız hizmet, şefkat göstermek adına örnek bir çalışmadır. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü vesilesiyle bir kez daha hatırlatmak isterim ki; Allah’ın yarattığı tüm canlılara karşı sorumluluklarımızın olduğunu unutmamalıyız” ifadelerini kullandı.

Öte yandan küçük dostlara 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veren Kocasinan Belediyesi Veteriner Müdürlüğü, Kayseri’de ilk olan ve yaklaşık 500 metrekare alan üzerine hazırlanan ‘Küçük Dostlar Kedi Kasabası’nda kedilerin doğal yaşam şartlarına uygun mekan oluşturdu. Kedilerin tedavi, beslenme ve barınma gibi ihtiyaçların karşılandığı merkezde; alanında uzman ve veteriner hekim gözetiminde evcil hayvanlara uygulanan tüm bakımlar gerçekleştiriliyor. ‘Küçük Dostlar Kedi Kasabası’nın içerisinde; steril kum havuzu, kedi oyun alanı, bungalov evler, kedi köprüsü, yapay çim, tünel, tırmanma parkuru, tırmalama ağacı, beslenme üniteleri, toplu yaşam alanları, berber, bakkal, otel gibi bölümler ve donatılar bulunuyor. Küçük dostlar mahallesi ve tekir parkı gibi renkli mekânların yer aldığı ‘Küçük Dostlar Kedi Kasabası’nda; Ankara ve Van kedisi, tekir, bombay, Norveç, british shorthair, scottish fold, mavi Rus kedisi, İran kedisi, siyam, chinchilla, bengal kedisi, exotic shorthair gibi kedi türlerinden yaklaşık 25 kediye ev sahipleri yapıyor.