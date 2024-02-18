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Kayseri Kocasinan'da 'kedi' fotoğrafları kazandırdı

YAŞAM 18.02.2024, 07:45
Kayseri Kocasinan'da 'kedi' fotoğrafları kazandırdı

Kocasinan Belediyesi tarafından 17 Şubat Dünya Kediler Günü dolayısıyla düzenlenen ‘Kedi Temalı Fotoğraf Yarışması’ sonucunda kazananlar, ‘Kedi Kasabası’nda yapılan törenle ödüllerini aldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Yarışmaya katılanların resimlerinin de sergilendiği programda konuşan Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, yeni kedi kasabası ile hayvan barınağı müjdesini vererek, “Sıra dışı ve rutin belediyecilik faaliyetlerinin dışında yaşadığımız çevreye ve insanımızın hayatına fark katacak hizmetler yapmaya gayret ediyoruz” dedi.

Yakut Mahallesi’nde düzenlenen ödül töreni ve sergiye; AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. Murat Cahid Cıngı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh  Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar,  Kayseri Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ergün Akgün, Kayseri Hayvan Hakları Koruma Derneği (KAYHAKDER) Başkanı Nilgün Uzel, sivil toplum kuruluşları, il müdürleri, meclis üyeleri, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, muhtarlar, hayvan severler ve Kayserililer katıldı.

Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören törende konuşan Başkan Çolakbayrakdar, “17 Şubat Dünya Kediler Günü dolaysıyla bir aradayız. Yaratılmışın en şereflisi ‘Eşref-ı Mahlûk’ olan insana hizmet ediyoruz ama bununla birlikte çevremizi paylaştığımız Allah’ın can vermiş olduğu bütün mahlûkatı, Allah’ın şefkat nazarıyla onlara bakabilmenin yaklaşımı içerisindeyiz. Hz. Peygamberimiz (S.A.V) Uhud seferine çıkarken yolda bir kedi ile karşılaşır. Kedinin yavrularını emzirdiğini görür. Peygamberimiz, kediye rahatsızlık verilmesin diye ordunun yol güzergâhını değiştiriyor. Bu gösterilen saygı ve Peygamberimizin ümmeti olarak bizlerde elimizden geldiğince bütün canlılara büyük önem veriyoruz. Buraya özellikle çocukların ve ailelerin yoğun ilgisi var. Bir kedi kasabası ile yetinmeyeceğiz ve farklı bölgelerde kedi kasabasını yapacağız. Ayrıca sokak hayvanları için bir barınma merkezinin inşaatına başlayacağız. Donanımlı bir tesisi daha hayata geçirmiş olacağız” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise yaptığı çalışmalardan dolayı Başkan Çolakbayrakdar’ı tebrik ederek, “Kayseri’mizde mahlûkata şefkat anlayışı içerisinde bütün canlılara gerekli ehemmiyeti gösteriyor ve desteklerimizi sağlıyoruz” dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. Murat Cahid Cıngı de “Hayvan barınaklarıyla ilgili Büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz, güzel çalışmaları var. Böylesine nezih barınaklar sunan belediyelerimize teşekkür ediyoruz. Yaşayan tüm canlılara karşı bizim sorumluluklarımız var. Bu noktada Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar’a şükranlarımızı sunuyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol yarışmada derece girenlere ödülleri verildi. Yarışmada Emrahan Dumlu üçüncü, Emirhan Gözsüz ikinci olurken birinci ise Banu Gümüşsoy oldu. Ayrıca engelli kedileri çeken Hatice Zehra Yıldız ve Tuba elif Okumuş ise mansiyon ödülüne layık görüldü.

Öte yandan küçük dostlara 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veren Kocasinan Belediyesi Veteriner Müdürlüğü, Kayseri’de ilk olan ve yaklaşık 500 metrekare alan üzerine hazırlanan ‘Küçük Dostlar Kedi Kasabası’nda kedilerin doğal yaşam şartlarına uygun mekan oluşturdu. Kedilerin tedavi, beslenme ve barınma gibi ihtiyaçların karşılandığı merkezde; alanında uzman ve veteriner hekim gözetiminde evcil hayvanlara uygulanan tüm bakımlar gerçekleştiriliyor. ‘Küçük Dostlar Kedi Kasabası’nın içerisinde; steril kum havuzu, kedi oyun alanı, bungalov evler, kedi köprüsü, yapay çim, tünel, tırmanma parkuru, tırmalama ağacı, beslenme üniteleri, toplu yaşam alanları, berber, bakkal, otel gibi bölümler ve donatılar bulunuyor. Küçük dostlar mahallesi ve tekir parkı gibi renkli mekânların yer aldığı ‘Küçük Dostlar Kedi Kasabası’nda; Ankara ve Van kedisi, tekir, bombay, Norveç, british shorthair, scottish fold, mavi Rus kedisi, İran kedisi, siyam, chinchilla, bengal kedisi, exotic shorthair gibi kedi türlerinden yaklaşık 30 kediye ev sahipleri yapıyor.

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