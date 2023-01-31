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Kayseri Kocasinan'da 'glüten' eğitimi

YAŞAM 31.01.2023, 09:15
Kayseri Kocasinan'da 'glüten' eğitimi

Kayseri Kocasinan Belediyesi ve ORAN işbirliği ile hayata geçirilen Kafe Sinan Glütensiz SOGEP Projesi için eğitim verildi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Çölyaklılara yönelik yapılan ilk projelerle Türkiye’de diğer belediyelere örnek olduklarını vurgulayan Kayseri'nin Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yapılan hizmetlerle çölyaklı bireylerin sağlıklı beslenmelerine katkı sağladıklarını söyledi.

Çölyaklı ailelerin her zaman yanlarında olduklarını ve bu desteği Türkiye’de ilk olan ‘Glütensiz Kayseri Mutfağı’ Projesi gibi yeni projelerle sürdürdüklerinin altını çizen Başkan Çolakbayrakdar; “Kocasinan Belediyesi olarak her kesimin hayatını kolaylaştırmak ve onların mutluluklarını artırmak için hizmetler üretiyoruz. Özellikle alerjik hassasiyeti bulunan hemşerilerimize destek oluyor ve özel olarak hazırlamış olduğumuz glütensiz ürün paketlerini çölyaklı ailelere ulaştırıyoruz. Bunun yanı sıra farklı projeler üretmeye çalışıyoruz. Bunlardan biri olan ‘Glütensiz Kayseri Mutfağı’ Projemiz, hem glüten hassasiyeti olan vatandaşlarımıza hem de glütensiz ürünleri tüketmeyi yaşam biçimi haline getirenlere yönelik bir çalışmadır. Türkiye’de ilk olacak olan uygulama ile Kayseri mutfağımızın; yağlama ve katmer gibi ürünlerini glütensiz bir şekilde üretilecek. Bu noktada çalışanlarımız, hem akademik olarak hem de mutfakta glütensiz ürünlerin uygulanması konusunda profesyonel bir şekilde uzmanından eğitimini aldı. Proje kapsamında en kısa sürede açılacak olan üretim tesisine başta çölyaklı aileler olmak üzere tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz. Amacımız, bir nebze de olsa çölyaklı ailelerimizin hayatını kolaylaştırmak, bunu yaparken de aramızdaki gönül bağını pekiştirmektir. Çölyaklı ailelerimizin her zaman yanındayız. Bu vesileyle hemşehrilerime huzurlu, mutlu ve uzun ömürler dilerim” ifadelerine yer verdi.

Kocasinan Akademi Yakut Tesisi konferans salonunda gerçekleşen seminerde Mardin Artuklu Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Süleyman Engin tarafından çölyak ile ilgili katılımcılara bilgiler aktarıldı. Ardından Öğretim Görevlisi Süleyman Engin, çölyaklıların arzu ettikleri yiyeceklerin hazırlanması ve daha iyi hizmet verilebilmesi için Kafe Sinan çalışanlarına glütensiz ürünlerin hazırlanması konusunda uygulamalı eğitim verdi.

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