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Kayseri Kocasinan'da Dost Market'te kışlık yardım

YAŞAM 16.12.2023, 09:15
Kayseri Kocasinan'da Dost Market'te kışlık yardım

Kayseri Kocasinan Belediyesi, 2017 yılında hayata geçirdiği ‘Kocasinan Gönüllüsü Projesi’ kapsamında Dost Market’e yeni gelen kışlık kıyafetlerinin dağıtımına devam ediyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Türkiye’ye örnek teşkil eden sosyal belediyecilik faaliyeti yürüttüklerini vurgulayan Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, proje kapsamında 4 bin 200 aileye hizmet verdiklerini ve özellikle sosyal belediyecilik alanında yapılan hizmetlerle 7’den 70’e herkesin gönlüne dokunduklarını söyledi.

Soğuk kış günlerinde ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzlerini gülümseten Başkan Çolakbayrakdar, birçok alanda çalışmalar yaptıklarını ve projeler ürettiklerini ama en fazla mutluluk veren ve en fazla heyecan uyandıran işlerin başında sosyal belediyecilik adına yapılan hizmetler olduğunu ifade etti.

Vatandaşların gönüllerine dokunan hizmetler ürettiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Gerek fiili gerekse inşaat çalışmalarla vatandaşın hayatına dokunacak her alanda belediye olarak hizmetler gerçekleştiriyoruz. Ama bu hizmetlerin içerisinde en fazla mutluluk vereni ve en fazla heyecan uyandıranı ve bizim yüzümüzü güldüren işlerin başında sosyal belediyecilik adına yaptığımız çalışmalar geliyor. Rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra ‘Sosyal belediyecilik’ hizmetleriyle gönüllere dokunuyoruz. ‘Dost Eli’ çatısı altında hizmet veren Dost Market ve Dost Mağaza ile Kocasinan’daki ihtiyaç sahiplerine market ve mağaza konforunda alışveriş imkanı sağlıyoruz. Türkiye’de en iyi şekilde sosyal belediyecilik faaliyeti yürütüyoruz. İnsan için yapılan ve insanın yararına bir hizmet varsa, ne zaman nerde olunması gerekiyorsa Şükür Allah’a onun gayreti içerisindeyiz. ‘Dost Eli’ isimli sosyal yardım kartlarımızla, yılın 12 ayında ihtiyaç sahibi bütün ailelerimize destek oluyoruz. ‘Dost Eli’ ile Kocasinan’da uzatmadık el, dokunmadık gönül bırakmamanın çabası içerisindeyiz. Kısaca her alanda Kocasinan sakinlerimize hizmet ulaştırmanın huzurunu yaşıyoruz. Bu vesileyle Kocasinan Gönüllüsü projemize destek veren bütün hayırseverlere teşekkür ediyor, emeklerine sağlık diyorum” ifadelerine yer verdi.

Sosyal belediyecilik çalışmalarla vatandaşın refahına ve mutluluğuna katkı sunduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, Türkiye’ye örnek teşkil edecek olan yeni uygulama ‘Dost Kapısı’ ile sosyal odaklı hizmetler üretmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Öte yandan Kocasinan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesindeki ‘Dost Eli’ çatısı altında hizmet veren Dost Market ve Dost Mağaza’da alışveriş yapanlar, sosyal durumlarına göre belirleniyor ve nüfus sayılarına, gereksinimlerine göre sınıflandırılarak (A-B), ‘Dost Eli’ isimli kart veriliyor. Dost Eli kartını alan vatandaşlar, kartta yüklü miktardaki para puan limiti kadar ürün alabiliyorlar. Gıda ve konfeksiyon ürünleri üzerine hizmet veren mağaza ve market, Kocasinanlılara alışveriş keyfi yaşatıyor.

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