Kayseri Kocasinan'da Çölyaklılara özel hizmet

Kayseri Kocasinan Belediyesi, 2017 yılında başlattığı uygulamayla ilçe genelinde ikamet eden 218 çölyaklı aileye 2023 yılında 960 koli ve bu güne kadar ise toplam 5 bin 635 çölyak paketi dağıttı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Çölyaklılara yönelik yapılan ilk projelerle Türkiye’de diğer belediyelere örnek olduklarını belirten Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, çölyaklı ailelerin her zaman yanlarında olduklarını ve bu desteği Türkiye’de ilk olan ‘Glutensiz Kayseri Mutfağı’ Projesi gibi yeni projelerle sürdürdüklerini söyledi.

Çölyak'ın hassas beslenme gerektiren bir yaşam biçimi olduğunu ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, yapılan hizmetlerle çölyaklı bireylerin sağlıklı beslenmelerine katkı sağladıklarını söyledi. Ailelerde bulunan çölyaklı birey sayısı ve gelir durumuna göre düzenli olarak çölyak paketi dağıtımı yaptıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi olarak her kesimin hayatını kolaylaştırmak ve onların mutluluklarını artırmak için hizmetler üretiyoruz. Bu çerçevede 2017 yılında ilk olarak başlattığımız ve Türkiye’de diğer belediyelere örnek olan uygulamayla ilçe genelinde ikamet eden 218 çölyaklı aileye bugüne kadar 5 bin 635 çölyak paketi dağıttık. Ailelerde bulunan çölyaklı birey sayısı ve gelir durumuna göre düzenli olarak dağıtım yapıyoruz. Toplam 5 bin 635 çölyak paketi verdik. ‘Glütensiz Kayseri Mutfağı’ Projemiz, Türkiye’de ilk defa uygulanan bir modeldir. Kayseri’nin yöresel yemekleri; mantı, yağlama, nevzine, yağ mantısı ve erişte gibi ürünleri tesisimizde üretiyoruz” ifadelerine yer verdi.

Kocasinan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün hazırladığı glütensiz ürün paketlerinin içerisinde; kek unu, hamur işi unu, nişastalı karışımı, kakaolu çıtır top, burgu makarna, spagetti, şehriye, köftelik bulgur, fındık ezmesi, portakallı mini kek ve susamlı çubuk kraker gibi glüten içermeyen yiyecekler bulunuyor.