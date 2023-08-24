Kayseri Kocasinan'da çocuklar sokakta nostalji yaşadı

Unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarının yaşatıldığı etkinliğe katılan Kayseri'nin Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, çocuklarla hem eğlendi hem de nostalji yaşadı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Her hafta Kayseri'nin farklı mahallelerde gerçekleştirilen Kocasinan Sokak Oyunları Şenliğinin bu sefer ki durağı Osmangazi Mahallesi oldu. Etkinliğe katılan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, çocukların sevgi gösteriyle karşılandı. ‘Sizleri çok seviyorum’ diyen Başkan Çolakbayrakdar’a sarılarak sevgilerini yansıtan çocuklar, doyasıya eğlendi.

Kocasinan’da unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarını yaşattıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediye’mizin sokak oyunları ve etkinlikleri, çocuklarımızın yüzünü güldürüyor ama çocuklarla beraber herkesin yüzü gülüyor. Etkinliğe farklı mahallelerden gelen kardeşlerimiz var. Elimizden geldiğince her mahallede ve parklarda etkinlikler yapmaya çalışıyoruz. Kocasinan’ın dört bir yanına ulaşmaya gayret ediyoruz. İyi ki varsınız. Sizi çok seviyorum. Bizler, sizlerin daha huzurlu ve daha mutlu olmaları için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü çocuklarımız geleceğimizi emanet edeceğimiz güçlü bireylerdir. Bu etkinliklerimizi farklı mahallelerde devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, etkinlikte kendi eliyle vatandaşlara pilav ve tatlı ikram etmesiyle program sona erdi.