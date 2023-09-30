Kayseri Kocasinan'da çifte açılış

Kayseri Kocasinan Belediyesi’nin Fevziçakmak Mahallesi’ne kazandırdığı 535 metrekare alana sahip Sinan Kütüphane ile Kafe Sinan Tesisi’nin açılışı gerçekleştirildi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin katıldığı programda konuşan Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yeni kütüphanenin Türkiye için büyük bir kazanç olduğunu belirterek, “Gençlerimiz bizim göz bebeğimizdir. Gençlerimiz için ne yapsak azdır” dedi.

Kocasinan Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğiyle yapımı tamamlanan Fevziçakmak Sinan Kütüphane ile Kafe Sinan Tesisi’nin açılış töreni programına; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu ve Dr. Murat Cahid Cıngı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, MHP İl Başkanı Seyit Demirezen, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Selçuk Melekoğlu, sivil toplum kuruluşları, il müdürleri, oda başkanları, meclis üyeleri, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, muhtarlar ve Kayserililer katıldı.

Yeşile büyük önem verdikleri için kütüphanenin alanında bulunan ağaçları da projeye dahil ettiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, Kayserililerin mutluluk ve huzur içerisinde verimli ve keyifli vakit geçirecekleri ve onların hayatına değer katacak mekanları inşa ettiklerini vurguladı. Başkan Çolakbayrakdar, insanı merkez alan hizmet odaklı belediyecilik parolasıyla Kocasinan’a yeni bir soluk getirdiklerine dikkat çekerek, “Kayseri için tarihe geçecek hizmetler ürettik ve yeni projelerle ilçemizi cazibe merkezi haline getiriyoruz. Hemşehrilerime daha iyi imkanlarda hizmet verebilmek için durmadan çalışıyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak 7’den 70’e herkes için projeler üretiyoruz. Özellikle göreve geldiğinden bu yana hemşehrilerimin daha mutlu ve huzurlu olabileceği sosyal yaşam alanları ile tesisler yapıyoruz. Bunlardan biri olan Fevziçakmak Mahallemizdeki Sinan Kütüphanesi’ni şehrimize kazandırıyoruz. Gençlerimizin hem ders çalışacakları hem de verimli vakit geçirecekleri ve Kafe Sinan’ında yer aldığı yeni bir tesis daha kazandırdık. Bu şehrin genetiğinde ilim var, alim var, kitap var. Biliyorsunuz ki Kocasinan Akademi, Gençlik Kulübü, Çocuk Kulübü ve diğer bütün alanlarda hemşehrilerimize hizmet ediyoruz. Yaptığımız hizmetlerle her bir mahallemize değişik renk ve heyecan katacak çalışmalar yapıyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum. Bütün gayretimiz, hemşehrilerimizin mutluluk ve huzur içerisinde verimli ve keyifli vakit geçirecekleri ve onların hayatına değer katacak mekanları inşa edip hayata geçirebilmektir. Özellikle yaptığımız hizmetler, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceği içindir. Yapılan işlerin daha çoğu gelecek için ve gençler içindir. Gençlerimiz, bizim göz bebeğimizdir. Büyük ve Güçlü Türkiye gençlerin omuzlarında yükselecek. Daha donanımlı bir şekilde dünya ile rekabet edebilmeleri için bu yatırımları yapıyoruz. Gençlerimiz için ne yapsak azdır. Geleceğin Türkiye’sinde ve geleceğin Kayseri’sinde daha büyük işler başaracaklar” ifadelerini kullandı.

Tesisi çok beğendiğini dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise “Hizmetten hizmete yatırımdan yatırıma koşan Kayseri belediyeciliğini model olarak aldığı başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür ediyorum” dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekilli Şaban Çopuroğlu da kütüphanelerin önemine değinerek, yapılan hizmetlerden dolayı başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam ise gençliğe ve medeniyet yürüyüşüne çok anlamlı bir proje olduğunau belirterek, başta Başkan Çolakbayrakdar olmak üzere emeği geçen tüm kurumlara teşekkürlerini iletti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de kütüphanelerin çok önemli olduğuna dikkat çekerek; “Bu güzel tesisimizin hayırlı olmasını diliyorum. Ahmet Bey’i tebrik ediyorum. Kayseri, her alanında Türkiye’ye örnek bir şehirdir. Bizler, şehrimize daha faydalı olabilme gayreti içerisinde yoğunca çalışıyoruz. Özellikle deprem bölgesinde çalışmalarımız örnektir. Burada hizmet anlayışıyla Kayseri’mizde iyi hizmetler veren 17 belediyemiz var. Kayseri’de kol kola girerek hizmet var. Buda şehre bereket olarak geri dönüyor. Allah’a hamd olsun. Bu güzel hizmetlere emek veren Belediye Başkanımız Ahmet Beye teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Özhaseki ve protokolün kürsüde dualar etmesiyle tesis açıldı. Sonrasında Başkan Çolakbayrakdar, protokole tesisi detaylı bir şekilde gezdirmesiyle tören sona erdi.