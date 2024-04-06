Kayseri Kocasinan'da bayram erken geldi

Kayseri Kocasinan Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Çocukların yüzlerini gülümsetmek için Dost Mağazanın raflarını bayramlık kıyafetlerle donatmaya devam ettiklerini belirten Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Hizmetlerimizle Kocasinan’da uzatmadık el, dokunmadık gönül bırakmamanın çabası içerisindeyiz” dedi.

İhtiyaç sahiplerine hizmet veren Sosyal Market’i, geçen yıl daha da profesyonel hale getirilerek, ‘Dost Mağaza’ olarak hizmet vermeye başladığını hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar, hizmetlerle her zaman Kocasinanlıların yanlarında olduklarını söyledi.

Ramazan ayında yardım hareketliliğini en üst seviyeye çıkardıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra ‘Sosyal belediyecilik’ hizmetleriyle gönüllere dokunuyoruz. ‘Dost Eli’ çatısı altında hizmet veren Dost Market ve Dost Mağaza ile Kocasinan’daki ihtiyaç sahiplerine market ve mağaza konforunda alışveriş imkanı sağlıyoruz. Paranın geçmediği tek market, paranın geçmediği tek mağazamızla Kocasinan’daki ihtiyaç sahiplerine market ve mağaza konforunda alışveriş imkanı sağlıyoruz. Kocasinan’da uzatmadık el, dokunmadık gönül bırakmamanın çabası içerisindeyiz. Kısaca her alanda Kocasinan sakinlerimize hizmet ulaştırmanın huzurunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Türkiye’ye örnek olan sosyal odaklı hizmetler üretmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Öte yandan Ramazan Bayramı öncesi giyim yardımını da artırarak devam eden Kocasinan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Dost Mağaza’da alışveriş yapanlar, sosyal durumlarına göre belirleniyor ve nüfus sayılarına, gereksinimlerine göre ‘Dost Eli’ isimli kart veriliyor. Dost Eli kartını alan vatandaşlar, kartta yüklü miktardaki para puan limiti kadar ürün alabiliyorlar. Konfeksiyon ve gıda ürünleri üzerine hizmet veren market ve mağazadan Ramazan Bayramı öncesi yine tatlı bir heyecan yaşanıyor.