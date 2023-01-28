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Kayseri Kocasinan çocukları geleceğe hazırlıyor

YAŞAM 28.01.2023, 14:30
Kayseri Kocasinan çocukları geleceğe hazırlıyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Çocuk Kulübü resim kursiyerlerinin ortaya çıkardıkları eserlerin sergisini açtı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Birbirinden güzel sanat eserlerinden dolayı çocukları tebrik eden Kayseri'nin Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, çocukların yeteneklerini keşfetmelerini ve mutlu olmalarını sağladıklarını belirterek; “Çocuk Kulübü’nde daha keyifli ve mutlu vakit geçiren çocuklarımızı, geleceğe hazırlama noktasında yoğun gayret sarf ediyoruz” dedi.

Çocukların yapmış olduğu el emeği göz nuru eserleri, Kocasinan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ziya Kılıç ile birlikte inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, onları tebrik etti. Çocuklarla tek tek sohbet edip, yakından ilgilenen Başkan Çolakbayrakdar, çocukların yeteneklerini keşfetmesini ve mutlu olmalarını sağladıklarına değinerek; “ Çocuk Kulübü’nde eğitim alan çocuklarımızın hazırlamış olduğu el becerileriyle gün yüzüne çıkartmış oldukları resimleri ve birbirinden güzel sanat eserlerinin açılışını yaptık. Çocuklarımızla birlikte eserleri inceledik. Bu konuda Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’ne ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın gizli kalmış yeteneklerini gün yüzüne çıkartarak, onların eğitimi için ellerinden geldiğince katkı koyuyorlar. İmkan verildiğinde neler yapabileceklerini ispatlayan çocuklarımızın birbirinden farklı çalışmalarla ortaya çıkardıkları eserleri hep birlikte görüyoruz. Belediye olarak her alanda hemşehrilerimizin yanındayız. 7’den 70’e herkesin belediye başkanı olabilme ve herkesin belediyesi olabilme yaklaşımıyla yoğun gayret sarf ediyoruz. Çocuklarımızın daha keyifli vakit geçirmesi, onları geleceğe hazırlama noktasında ve yaşamın içerisinde mutlu bir hayat sürmeleri için yapmış olduğumuz etkinliklerden bir tanesidir. Çocuk Kulübümüzle her geçen gün bir önceki günden daha iyisini yapabilme kaygısıyla çalışıyoruz. Yeni Çocuk Kulübü tesisleriyle çocuklarımızı buluşturup, daha güzel bir Kayseri emanet edebilmenin kaygısı içerisinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bütün gayretimiz; Büyük ve Güçlü Türkiye’nin yarınları olan evlatlarımızın daha iyi bir şekilde yetişebilmesi içindir” ifadelerine yer verdi.

Genç yetenekler ise böyle güzel hizmetten dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür ederek, kurs sayesinde resme olan ilgilerinin daha da arttığını ve ileride meslek ya da hobi olarak resim yapmaya devam edeceklerini vurguladı.

Öte yandan Kocasinan Çocuk Kulübü kursiyerlerin el emeği göz nurundan oluşan eserler, Tuna Life Center etkinlik alanında 29 Ocak Pazar Gününe kadar açık olacak.

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