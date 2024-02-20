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Kayseri Kocasinan başarıyı 'seyir' edecek

YAŞAM 20.02.2024, 07:00
Kayseri Kocasinan başarıyı 'seyir' edecek

Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, Erkilet’te müjde üstüne müjde verdi. Başkan Çolakbayrakdar, gerek şehir dışından gerek şehir içinden vatandaşların akın edeceği yeni bir Seyir Terası ile Astronomi Köyü Projesi’ni hayata geçireceklerinin müjdesini verdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri'nin Kocasinan Erkilet Mahallesi’ndeki Alize Deluxe Düğün Salon’unda düzenlenen programa; Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, AK Parti Kocasinan İlçe  Başkanı Selçuk Melekoğlu, MHP Kocasinan İlçe Başkanı Hacı Ali Doğan, AK Parti Kocasinan Kadın Kolları Başkanı Gülhan Dulda İmamoğlu, MHP Kocasinan Kadın Kolları Başkanı Sevim Eren, AK Parti ve MHP yönetimi ile vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Başkan Çolakbayrakdar, her mahalle için projeler geliştirdiklerini ve imkanlar ölçüsünde çözmeye çalıştıklarına dikkat çekerek, “9 yıldır Kocasinan’ın her bir mahallesine hizmet ediyoruz. 45 merkez ve 48 köyümüz olan ilçemizde her bir cadde ve sokakta izimiz var. Özellikle geçtiğimiz hafta açılışı yaptığımız Kayseri’mizde en büyük tesis olan 41.tesisimiz hayırlı uğurlu olsun. Ayrıca Tarman kültür Merkezi’ni de bu yıl tamamlayacağız. Sadece kütüphane hizmeti değil, içinde biyolojik göleti olan bir Kafe Sinan’ı da bölgeye kazandıracağız. Her geçen gün güzelleşen mahallemiz, gelişiyor ve her geçen gün yenileniyor. Kayseri’mize yakışan hizmetler yapıyoruz. Önümüzdeki dönemde de inşallah çok güzel hizmetlere imza atacağız. Buradan Hızır İlyas köşkü ve Erkilet Millet Bahçesi’nde bir seyir terası yapacağımızın müjdesini veriyorum. Herkesin gelmek istediği bir seyir terası olacak. Gerek şehir dışından gerek hemşehrilerimiz, bu bölgeye akın edecek. Orası şimdiden cazibe merkezi olma yolunda hızla ilerliyor. Bunun müjdesini veriyorum. Gök Gözlem Evi olarak hizmet veren o bölgeye bir de uzay ve astronomi ile ilgili Astronomi Köyü Projesini hayata geçireceğiz. Gençlik Merkezi, Sinan Kütüphane ve birçok tesislerimizle gençlerimize doğru mekânları ve doğru hizmet alacakları kurgulamanın peşindeyiz. O yüzden yapacağımız mekânlar ailelerin uğrak mekânı haline gelecek. Yakın gelecekte Kocasinan, her türlü cazibe alanları ile insanların burada yaşamak için can atacakları cazibe merkezi olacak” ifadelerini kullandı.

AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Selçuk Melekoğlu ise “Erkilet’in güzel insanları, verdiğiniz görüntü Allah nazardan saklasın çok güzel bir görüntü. Buradaki Cumhur İttifakı’nın bir günlük değil, her gün birbirimize bağlılığımızı gösteren bir görüntüdür. İnşallah 31 Mart’ta bu coşkuyu Erkilet’ten Ankara’ya selam olarak göndereceğiz” dedi.

MHP Kocasinan İlçe Başkanı Hacı Ali Doğan da “ Cumhur İttifakı, Türk tarihinin zafer nişanesi olacak. Çünkü Cumhur İttifakı, şehit kanlarıyla kurulmuş bir ittifaktır. Diğer ittifaklar ise zaten bertaraf oldular. Hep beraber, el ele gönül gönüle olmaktan ve birlikte hedefe varmaktan bir adım geri durmayacağız. 1 Nisan’da terör sevicileri değil, Vatanını, milletini, bayrağını, devletini ve gelecek nesilleri düşünen Belediye Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar, zafere imza atacak” diye konuştu.

Bölge sakinleri ise hizmetlerle Erkilet’in çehresinin değiştiğini belirterek, yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

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