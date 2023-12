Kayseri Kocasinan Akademi insana yatırım yapıyor

Kayseri Kocasinan Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kocasinan Akademi ile bu yıl 49 branşta toplam 38 bin 562 kişiye eğitim verdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kocasinan Akademi’nin vatandaşların sosyal hayatına renk kattığını vurgulayan Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, marka haline gelen Kocasinan Akademi ile birçok alanda yapılan hizmetlerde tek ve örnek uygulamaları Kayseri’ye kazandırdıklarını söyledi.

Kocasinan Akademi’nin her geçen gün büyüdüğünün altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, yapılan hizmetlere vatandaşların hayır duası etmeleri ve memnun kalmasının kendilerini mutlu ettiğini ve çalışma şevkini arttırdığı ifade etti. Kocasinan Akademi ile hayatın her alanında vatandaşlara daha iyi ve daha kaliteli hizmet verdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Hedeflediğimiz vizyon projelerimizle Kayseri’yi ve Türkiye’yi kalkındırarak, milletimizin refah seviyesini ve huzurunu daha da artırıyoruz. Bunlardan en önemlisi olan ve 7 yaşına giren Kocasinan Akademi, kısa zamanda marka oldu. Kocasinan Akademi birimimizle eğitim, sosyal, kültür, sanat, spor gibi hayatın her alanında vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz” ifadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar, her alanda olduğu gibi eğitim alanında da insan hayatına değer katacak çalışmalar yaptıklarını, insanların yaşadıkları yerde mutlu olmalarını sağlamak için yoğun bir gayretin içerisinde olduklarını sözlerine ekledi.