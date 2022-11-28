Kayseri Kocasinan Akademi'de teknolojik hizmet

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Akademi Erciyesevler Tesisindeki Kodlama Bilişim Atölyesi’ni ziyaret etti. Gençleri ve çocukları, daha donanımlı şekilde geleceğe hazırladıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, Türkiye’nin milli teknolojisini üreten bireyler yetiştirilmesi için gayret ettiklerini ve geleceğin inşasında bunun büyük bir rolü olacağını söyledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Atölyede Robotik Kodlama Uygulamaları Kursuna katılıp, çeşitli materyallerle robot yapmayı öğrenen kursiyerlerle bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, onlarla sohbet edip, yakından ilgilendi. Kocasinan’ın ve Türkiye’nin geleceği olan gençlerin eğitimlerine büyük önem verdiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, daha donanımlı bireyler yetiştirmek için yoğun gayret sarf ettiklerini ifade etti.

Bilimsel ve teknolojik çalışmalarla fark oluşturduklarının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar; “Eğitim ve öğretim konusunda Türkiye’ye örnek olacak projeler ve yatırımlar gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye de devam ediyoruz. Bunlardan biri olan Kocasinan Akademi ile mahallelerimizde yaşayan 7’den 70’e herkese eğitim, kültür ve sanat gibi hayatın her alanında hizmet veriyoruz. Özellikle gençlerin daha iyi ve daha güçlü bir alt yapıyla yetişmeleri için hizmete sunduğumuz Kocasinan Akademi ile fikir üreten, ufku geniş nesillerin yetişmesine katkı sağlıyoruz. Büyüyen ve gelişen Türkiye’nin gelecekte neler yapabileceğinin örneklerini, vermiş olduğumuz eğitimlerle gençlerimiz, elde ettikleri başarılarla bizlere gösteriyorlar. Geleceğin teknolojisi olan ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da desteklemiş olduğu yerli ve milli teknolojik ürünlerin üretilmesine katkı sunuyoruz. Bugün, gençlerimizin yazılımını kendilerinin yaptığı ve ürettiği robotlar, yarın ülkemizin yerli ve milli üretiminde yer bulacak. Hedefimiz; yerli ve milli sanayinin temelini oluşturabilecek, mühendis ve bilim adamları yetiştirmektir. Bilim ve teknoloji atölyelerini daha kapsamlı hale getirerek çocuklarımızı, dünya ile rekabet edebilecek düzeyde yetiştireceğiz. Yavrularımızın geleceği, huzurlu ve mutlu olmaları için çalışmalarımızı artırarak devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.

Kocasinan Akademi’nin farklı kurslarla farkındalık oluşturduğunu ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, Türkiye’nin milli teknolojisini üreten bireyler yetiştirilmesi için gayret ettiklerini ve geleceğin inşasında bunun büyük bir rolü olacağını sözlerine ekledi.

Kurs sayesinde teknoloji aletlerin nasıl çalıştığı konusunda bilgi edindiklerini belirten öğrenciler ise, robot yapım teknolojisine ilişkin her aşamayı öğrendiklerini ve kendi robotlarını tasarlamaya başladıklarını ifade ederek, böyle bir hizmetten dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.